El PP pide el cese de Mónica García por la huelga sanitaria: "La solución es imposible mientras esté en el Gobierno"

La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). El pleno centra su actividad en el control al Gobierno mediante preguntas de la oposi - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese a la ministra de Sanidad, Mónica García, ante la gestión del conflicto sanitario y la huelga del sector, donde "llegar tarde a veces es no llegar".

"Pedimos al presidente del Gobierno que cese a la ministra, puesto que ella no está dispuesta a dimitir, porque mientras ella esté en el Gobierno va a ser imposible solucionar esta cuestión (huelga sanitaria). Cada acto médico cancelado supone que se llega tarde a atender a un paciente. Y en sanidad, llegar tarde a veces es no llegar", ha afirmado este domingo Fúnez, tras participar en la III Carrera Solidaria Madrid con la ELA.

Fúnez ha responsabilizado también al jefe del Ejecutivo de la situación al considerar que ha evitado asumir su papel en el conflicto sanitario. "Ese ministerio también le compete", ha señalado, al tiempo que ha acusado a Sánchez de "no mojarse" ni pronunciarse sobre el conflicto. "Poco se puede esperar de él", ha subrayado.

España afronta este lunes una nueva semana de huelga sanitaria en todo el país, lo que supone once meses de manifestaciones y concentraciones de este sector. Según Fúnez, Mónica García lo único que ha hecho ha sido "una huida hacia adelante" al "imponer" el texto del Estatuto Marco que no comparten los profesionales sanitarios ni los sindicatos ni las comunidades autónomas, salvo Cataluña.

"No tiene el rechazo solo de las CCAA del PP sino que también hay regiones del PSOE que rechazan ese texto. Creo que la ministra ha conseguido algo inaudito, y es que ha conseguido más unión frente a ella que dentro de su propio partido político", ha ironizado.

Fúnez ha criticado que el Estatuto Marco se ha tramitado "más desde la imposición que desde el diálogo y consenso" y ha advertido que el conflicto sanitario ha supuesto la cancelación de tres millones de citas médicas suspendidas, aplazadas o canceladas.

Por otra parte, durante su intervención en el acto solidario con pacientes de ELA, Fúnez ha reclamado al Gobierno agilizar la llegada de ayudas a las personas afectadas por esta enfermedad y sus familias, y ha advertido de que la aprobación de leyes sin memoria económica genera frustración al retrasar su aplicación efectiva.

"Pedimos al gobierno de Pedro Sánchez que no vuelva a apostar por leyes, que no vuelva a aprobar leyes sin memoria económica y sin presupuesto y que su debilidad parlamentaria lo que hace es generar frustración. Piensen que las ayudas de ELA se tramitan a través de la ley de dependencia y se le está pidiendo a las comunidades autónomas que pongan un presupuesto que el Gobierno no ha puesto", ha reclamado.