Infosalus.- El PP pide a Pedro Sánchez que cese a Mónica García por su "incapacidad" para acabar con la huelga médica

Archivo - Pp Cr (Titulares) Intervención De Carmen Fúnez En La Sesión De Control Al Gobierno - PARTIDO POPULAR - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha pedido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese a la ministra de Sanidad, Mónica García, en caso de que esta no dimita, por su "auténtica incapacidad" para solucionar el conflicto con los sindicatos médicos y poner fin a la huelga.

"La ministra de Sanidad en este momento ya no es solución, es parte esencial y fundamental del problema", ha aseverado durante una comparecencia ante los medios tras su visita a la sede de la biotecnológica Algenex, en Tres Cantos (Madrid), después de recordar que "llevamos nueve meses con huelgas de médicos en España".

Fúnez ha advertido de que, "posiblemente", la "peor consecuencia" de la huelga es "la cancelación de un millón y medio de actos médicos", lo que repercute en los pacientes, a los que "se llega tarde", algo que en sanidad, "en muchas ocasiones, significa no llegar". "Por eso, es por lo que es fundamental y prioritario que la ministra, que es parte del problema de esa huelga, abandone ya su responsabilidad", ha insistido.

En este punto, ha señalado que Pedro Sánchez es "tan responsable" de estas cancelaciones y "tan parte del problema" como la ministra, al llevar "obviando" la sanidad "desde el principio de esta legislatura" y, en esta línea, ha referido que, "si la ministra sigue en el Gobierno, es responsabilidad de su presidente".

Según ha asegurado, cuando Sánchez llegó al Gobierno, la sanidad y la vivienda "no eran problemas" que preocupasen a los españoles "de manera esencial y primordial", mientras que, siete años después, son "dos de los principales".

A su juicio, la actitud de Sánchez con la sanidad se debe a que su "interés" está "en los tribunales" porque "lo único que le interesa" es "protegerse de la situación de corrupción que le acosa desde que comenzó la legislatura". "Al final, nosotros estamos convencidos, como lo están la mayoría de los españoles, de que la corrupción, la supuesta financiación irregular y el ataque a la justicia es la crónica del sanchismo", ha remachado.