El PP reprueba en el Senado a Mónica García por su gestión con el Estatuto Marco: "Es la peor ministra de la historia"

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una sesión de control en el Senado, a 11 de marzo de 2025, en Madrid (España). El Partido Popular defiende en el pleno del Senado una moción para instar al Gobierno de España a que inicie "de forma - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado ha aprobado este martes la reprobación de la ministra de Sanidad, Mónica García, a propuesta del PP, por su gestión del Estatuto Marco, su labor al frente del Ministerio y su "utilización partidista y sectaria" del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

De este modo, la iniciativa ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP. La senadora 'popular' Rosa María Romero, quien ha defendido la reprobación, ha denunciado el "caos alarmante" que vive la sanidad española, al tiempo que ha criticado la "absoluta incapacidad" de la ministra para "gestionar y dar respuesta a los problemas que tiene el sistema sanitario".

"Mónica García ha hecho historia, sí, pero como la peor ministra de Sanidad que ha tenido España", ha señalado Romero, para después acusarla de que en sus dos años al frente del Ministerio "no ha resuelto los desafíos existentes y ha creado los que no existen".

Asimismo, la 'popular' ha pedido retirar el Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad, al considerar que es un "bodrio". Por ello, ha apostado por convocar el Foro Marco de Diálogo Social, sentarse con los profesionales y las comunidades autónomas y "empezar desde cero".

Tras ello, ha asegurado que la iniciativa del PP también tiene la intención de "defender a los sanitarios, pacientes y a la sanidad pública". "Porque la sanidad no se gobierna utilizando un Ministerio para que Mónica García haga su campaña electoral en Madrid. Es intolerable. Se gobierna escuchando a quienes salvan vidas todos los días", ha reprochado.

"Por responsabilidad política, por dignidad institucional y porque está en juego la salud, el bien más preciado que tenemos todos los ciudadanos, pedimos su reprobación, por su incompetencia manifiesta, por su desprecio a los profesionales y porque ha fallado a quienes más necesitan un Ministerio de Sanidad a la altura", ha concluido la 'popular'.

ENMIENDAS SOBRE EL ESTATUTO MARCO

Por su parte, la senadora de Más Madrid Carla Delgado ha defendido una enmienda para instar al Ministerio de Sanidad a seguir trabajando con "capacidad de escucha, diligencia, conocimiento y solvencia" en la actualización del Estatuto Marco.

En este sentido, ha destacado el trabajo de García al frente del Ministerio y ha recordado que este lunes se llegó a un preacuerdo con los sindicatos para continuar negociando el Estatuto Marco.

"Ella trabaja por la sanidad pública y ustedes trabajan por desmantelarla. Y para muestra, un botón, la Comunidad de Madrid y la señora Isabel Díaz Ayuso", ha finalizado Delgado.

Asimismo, el senador de Vox Fernando Carbonell ha defendido una enmiemda para plantear de "forma clara" la necesidad de un Estatuto Marco propio para los médicos.

"Negociado exclusivamente con sus representantes profesionales, no para excluir a nadie, sino para evitar conflictos de intereses y garantizar que quienes negocian las condiciones de la profesión médica conocen y ejercen esa profesión", ha apuntado Carbonell.

Tras ello, ha subrayado que la enmienda busca avanzar hacia un modelo de sanidad pública "común y cohesionado", donde los médicos tengan las mismas condiciones laborales y que los pacientes reciban la misma atención con los mismos estándares de calidad.

"NO ES UN TEXTO PROPOSITIVO"

El senador del PP Enrique Ruiz Escudero ha adelantado que su grupo rechaza ambas enmiendas, ya que, según ha explicado, el objetivo de la reprobación es exigir responsabilidades a Mónica García por su gestión al frente del Ministerio de Sanidad.

"No es un texto propositivo, ni es un debate genérico sobre el sistema sanitario, es una iniciativa de control parlamentario para exigir responsabilidades a quien en dos años ha demostrado una incapacidad manifiesta para gestionar y coordinar el Sistema Nacional de Salud", ha manifestado Ruiz Escudero.

El 'popular' ha subrayado que las enmiendas presentadas intentan "diluir" la responsabilidad de García y convertir la reprobación en un "listado de intenciones", desplazando "el foco del debate".

"Por lo tanto, nosotros creemos que hay que hacer una valoración concreta de la gestión y tener una posición política clara, que es reprobar a la ministra Mónica García", ha finalizado.

PSOE, JUNTS Y PNV, EN CONTRA

Durante su intervención, la senadora del PNV Nerea Ahedo ha anunciado su voto en contra y ha recordado que el Ministerio ha llegado a un preacuerdo con los sindicatos, por lo que la huelga anunciada para enero queda suspendida. "Vamos a dejar negociar el texto", ha añadido Ahedo, quien ha criticado que "la oposición del PP no aporta absolutamente nada".

Por su parte, el senador dle PSOE Kilian Sánchez quien también ha recordado el preacuerdo con los sindicatos, ha señalado que la reprobación es "una maniobra de distracción" por parte de los 'populares'. "No es más que una maniobra de distracción del PP para tapar sus vergüenzas donde gobiernan, como en Madrid, Extremadura, o Andalucía", ha apuntado.

Por último, el senador de Junts Eduard Pujol ha indicado que, pese a votar en contra, le pondrán deberes a García para conocer con detalle la gestión de Salvador Illa como ministro de Sanidad durante el Covid. "¿Pondría la mano en el fuego por la gestión del ministro Salvador Illa?", ha preguntado Pujol.