Archivo - Un gran lazo rosa luce en la fachada del edificio consistorial de San Sebastián de los Reyes por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama - AYUNTAMIENOT DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha expresado su compromiso para seguir trabajando para que cada vez más mujeres --y también hombres-- puedan decir que han superado el cáncer de mama y recuerda que "la ciencia y la investigación son las mejores aliadas hoy y la mayor promesa para el mañana".

"Hoy, 19 de octubre, en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama no solo marcamos una fecha en el calendario, sino que pensamos en mujeres con nombre y apellidos; en madres, hijas, amigas y compañeras que han mirado de frente al miedo y han seguido adelante. Este 19 de octubre, nos acordamos de ellas, y también de ellos, de sus familias y de los profesionales sanitarios que los acompañan en este camino", afirma el PP en un manifiesto.

En el texto, los populares destacan que los avances en terapias innovadoras y en estudios genéticos abren una ventana a un futuro "lleno de esperanza", y prometen no cesar esfuerzos hasta encontrar una "solución definitiva que erradique esta enfermedad". En este sentido, se comprometen a mejorar las condiciones de los sanitarios y la calidad de vida de los pacientes.

"Es el compromiso de todo el PP seguir trabajando de la mano de profesionales sanitarios y pacientes, mejorando las condiciones de los primeros y la calidad de vida de los segundos. Además, es vital que los tratamientos en salud mental formen parte integral del tratamiento, brindando apoyo psicológico especializado a estas personas y a sus familias: nadie puede estar ni sentirse solo frente al cáncer de mama", afirman.

La formación ha destacado que el cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres en España, con más de 36.000 nuevos diagnósticos en 2025, en su mayoría mujeres, aunque "también afecta a los hombres". Además, ha señalado que gracias al avance de la ciencia, la supervivencia a cinco años en España supera el 85 por ciento. "Es una buena noticia, aunque no nos resignamos porque nunca será suficiente mientras haya mujeres a las que aún les falte tiempo, opciones o apoyo", indica.

Asimismo, el PP resalta la importancia de atender "lo que no se ve en un TAC". "Apoyo psicológico, fisioterapia oncológica, manejo del dolor, asesoramiento laboral y social para facilitar la reincorporación a la vida cotidiana. La salud es más que un resultado clínico", señala.

Por último, hace un llamamiento a la unión de instituciones, profesionales, pacientes, familias y sociedad civil para construir un futuro "donde el cáncer de mama sea solo un triste recuerdo". "Nos queda mucho por vivir y mucho por hacer. Estamos unidos contra el cáncer de mama", concluyen los populares.