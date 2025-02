La presidenta de la Fundación Stanpa reivindica el cuidado personal y la belleza durante el tratamiento del cáncer

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Fundación Stanpa, María Muñoz de Benavides, ha reivindicado el cuidado personal y la belleza como factores de "importancia" en momentos "complicados" como puede ser el tratamiento de un cáncer, razón por la que el organismo realiza talleres diseñados para mujeres y hombres diagnosticados de cáncer, donde se comparten consejos, recomendaciones e ideas para impactar "positivamente" en su calidad de vida y mejorar su bienestar.

"El cuidado personal y la propia imagen es fundamental en momentos tan complicados como el tratamiento del cáncer. Con los talleres ofrecemos un espacio de cuidados, de confianza y de acompañamiento que las participantes valoran muy positivamente", ha expresado De Benavides durante un acto organizado bajo el lema 'El impacto positivo de la belleza frente al cáncer'.

La especialista en estética y voluntaria de la Fundación Stanpa, Laura González, ha resaltado que "existe una gran preocupación por el aspecto físico durante la enfermedad, y a través de los talleres de la Fundación Stanpa se da respuesta a las dudas y miedos que genera este proceso en relación con los aspectos de la propia imagen".

Además, ha insistido en que "el cuidado de la imagen personal no es nada frívolo: tiene toda una parte terapéutica que es fundamental".

Por su parte, la supervisora del Hospital de Día de La Paz, María Antonia Rebollo, ha explicado que "los talleres crean un entorno favorable para las pacientes, y en cada uno se percibe el valor que les aporta", pues "se vuelven a reconocer y salen con ánimos de recuperar parte de su vida".

La paciente y participante en los talleres "Ponte Guapa, Te Sentirás Mejor' Almudena Escudero ha manifestado cómo el proceso del tratamiento del cáncer "va pasando por diferentes fases", pues verse "tantos meses en el espejo sin pelo cambia" la imagen de uno mismo.

"La enfermedad hace que la piel se te seque hasta el alma; en los talleres, además de conocer cómo hidratarte y protegerte, aprendes recursos para mirarte al espejo y reconocerte, para afrontar la enfermedad de otra manera y tener la fuerza de salir a la calle", ha añadido.

La enfermera y voluntaria de la Fundación Stanpa, Beatriz García, ha hablado sobre la parte "emocional" de estos talleres, que logran reforzar "la autoestima" a través del cuidado personal.

La paciente y también participante del taller María Martín ha manifestado que mantener una actitud positivo en este tipo de momentos es "clave", y que la imagen personal puede llegar a afectar a nivel emocional.

"Tengo 23 años y yo quería seguir siendo coqueta, como siempre he sido. En cuanto me hablaron del taller me encantó, y me ayudó a darle otra connotación al hospital. Dejó de ser un espacio triste para ser un lugar en el que compartir historias, consejos y sentirme apoyada", ha concluido.