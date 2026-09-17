El presidente de HM Hospitales reclama un cambio de modelo en el sistema sanitario para anticiparse al cáncer

Imagen del curso. - DSG/HM HOSPITALES

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de HM Hospitales, Juan Abarca, ha incidido en la necesidad de modificar la forma en la que el sistema sanitario aborda la prevención del cáncer y de otorgar mayor protagonismo a la anticipación de la enfermedad.

"En España falta concienciación, falta presupuesto, pero sí se ha avanzado en la concienciación sobre la salud. Es una cuestión de invertir la rueda y la prioridad. La solución principal es política, que se mire a largo plazo como una cuestión rentable", ha señalado Abarca durante su intervención en el 4º Curso Internacional de Diagnóstico Hipertemprano en Oncología y su Manejo Clínico, organizado por HM Hospitales.

En este sentido, el presidente de HM Hospitales ha defendido que la evolución hacia una medicina cada vez más personalizada debe alcanzar también a la prevención y al diagnóstico. "Tenemos un sistema sanitario pensado para la equidad y no para la personalización, algo que se debe hacer desde el punto de vista terapéutico, pero también debe tener en cuenta la personalización en el trato, pues aporta eficiencia, resultados y productividad", ha asegurado.

La inteligencia artificial ha centrado otro de los grandes bloques de la jornada por su capacidad para contribuir a identificar poblaciones diana para el diagnóstico hipertemprano. Los expertos han destacado su potencial, pero también la necesidad de disponer de datos suficientes, estandarizados y de calidad, así como de modelos explicables que generen confianza y puedan integrarse en la práctica clínica.

La IA permite además analizar un universo creciente de variables potencialmente relacionadas con el cáncer y estudiar diferentes escenarios mediante procesos de 'machine learning' en periodos considerablemente más cortos. El doctor Antonio Cubillo ha destacado esta capacidad para acelerar la investigación: "Lo que antes nos costaba cuatro o cinco años, la IA nos permite tenerlo en seis meses".

Los expertos han advertido, no obstante, de que el desarrollo tecnológico avanza a mayor velocidad que los procesos regulatorios y de implantación. Clara Aguiló, de Roche Diagnostics, ha recordado que "todos los algoritmos deben tener seguridad y evidencia científica" y ha precisado que estas herramientas permiten estratificar el riesgo, no establecer un diagnóstico. La financiación, la integración hospitalaria y la capacidad de escalar las soluciones de forma sostenible aparecen como algunos de los principales retos para su incorporación.

Las posibilidades que ofrecen los test dirigidos a un único tumor y las nuevas pruebas multitumorales han protagonizado el siguiente bloque. Estas herramientas abren nuevas vías para avanzar hacia estrategias de detección más personalizadas, aunque su incorporación sigue condicionada por la evidencia científica, la financiación y su integración en los circuitos asistenciales.

Entre los ejemplos analizados se encuentra el cribado del cáncer colorrectal, donde la falta de adherencia continúa siendo uno de los desafíos y se estudian nuevas aproximaciones para facilitar la participación de la población. Luis de Lorenzo, de Palex, ha identificado la financiación como la principal barrera para la incorporación de estas innovaciones y ha señalado la ausencia de mecanismos que permitan generar modelos de reembolso.

INVESTIGAR PARA TRASLADAR LA INNOVACIÓN A LA PRÁCTICA CLÍNICA

La investigación ha completado una jornada en la que se ha puesto de manifiesto la necesidad de generar evidencia que permita determinar no solo la capacidad de las nuevas pruebas para identificar señales relacionadas con un tumor, sino también a qué poblaciones deben dirigirse, cómo incorporarlas al proceso asistencial y cuál es su utilidad clínica.

En la mesa dedicada al papel de la industria farmacéutica, David Moreno, de Lilly, ha incidido en que "hay que seguir investigando en diagnóstico hipertemprano", mientras que Luis Guardiola, de GSK, ha destacado que "cada vez hay más cultura de participación en los estudios".

En este contexto, el doctor Antonio Cubillo ha puesto en valor la elevada disposición de los familiares de pacientes con cáncer a colaborar de manera altruista en los estudios de diagnóstico hipertemprano y la dimensión humana que adquiere esa participación para el futuro de otros pacientes.

"Los familiares nos ayudan de manera altruista en los estudios de diagnóstico hipertemprano. Su implicación es enormemente valiosa porque, con su participación, están contribuyendo a que podamos investigar y avanzar para ayudar a otros muchos pacientes y familias en el futuro", ha señalado el director de HM CIOCC.