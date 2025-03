El presidente de la SEdO resalta que la ortodoncia es "fundamental" para la salud y el bienestar general

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEdO), el doctor Juan Carlos Pérez Varela, ha resaltado que la ortodoncia no solo es una cuestión "estética", sino que es "fundamental" para la salud y el bienestar general de las personas.

"La ortodoncia no solo transforma sonrisas, sino que previene y corrige alteraciones que pueden comprometer la calidad de vida a largo plazo", ha afirmado el doctor Pérez Varela, con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental, que se celebra este jueves.

En ese sentido, ha explicado que una correcta mordida es "esencial" para funciones como la masticación, la respiración o la fonación, y ha subrayado que cuando una maloclusión no se trata a tiempo puede acabar derivando en problemas respiratorios como la apnea del sueño, impactando en la calidad del descanso y en la salud cardiovascular.

Una mordida desajustada puede dar lugar a desgastes dentales prematuros, alteraciones en la articulación temporomandibular, dolores musculares en cabeza y cuello e incluso trastornos posturales.

Ante el auge de la venta de alineadores dentales y otros tratamientos odontológicos por Internet sin supervisión de un especialista, el presidente de la SEdO ha insistido en la importancia de acudir a un dentista colegiado y con formación en ortodoncia para realizar un diagnóstico preciso y determinar el tratamiento más adecuado.

"La ortodoncia es un tratamiento médico que requiere un diagnóstico preciso, una planificación individualizada y un control riguroso por parte de un ortodoncista cualificado", ha insistido el doctor Pérez Varela.

En ese sentido, ha manifestado que este tipo de tratamientos sin diagnóstico, planificación ni seguimiento adecuado pueden causar graves daños a la salud bucodental, como movilidad dental incontrolada hasta pérdidas óseas, comprometiendo la salud a largo plazo.

"No se trata de un producto que pueda adquirirse sin supervisión profesional", ha insistido, tras lo que ha recordado que España es el único país de la Unión Europea que aún no reconoce oficialmente las especialidades odontológicas, un hecho que deja en situación de desventaja tanto a los profesionales como a los pacientes, pues genera una situación en la que no existen diferencias entre aquellos con formación especializada en ortodoncia de aquellos que la ejercen sin haber cursado una especialización reglada.

Es por ello por lo que la SEdO, junto con el Consejo General de Dentistas de España y otras sociedades científicas, están trabajando para que este sea el año en el que se reconozcan las especialidades odontológicas en España.

"Es fundamental que los pacientes puedan saber con certeza que el profesional que les atiende cuenta con la formación adecuada para garantizarles un tratamiento seguro y eficaz", ha concluido el doctor Pérez Varela.