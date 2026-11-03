La presión asistencial en AP se vuelve estructural tras aumentar un 38% los problemas de salud en una década

Archivo - Mujer en la consulta de la doctora. - VIOLETASTOIMENOVA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presión asistencial en Atención Primaria se ha convertido en estructural por el aumento de los problemas de salud que acumula la población, que han crecido un 37,7% en la última década, hasta alcanzar los 429,4 millones en 2024, mientras que el promedio por persona ha pasado de 8,3 a 9,8 problemas, según el informe 'Sentirse enfermo. Los problemas de salud como origen de la demanda en Atención Primaria 2016-2025'.

El estudio, elaborado por Enclave Salud en el marco del Proyecto Venturi y con la colaboración del Círculo de la Sanidad, señala que el número de personas con problemas de salud aumentó de 37,4 millones en 2016 a 43,8 millones en 2024, lo que supone más de seis millones de personas adicionales.

El informe atribuye esta evolución a factores como el envejecimiento, la cronicidad y el aumento de los problemas y necesidades sociales que llegan a las consultas de Atención Primaria, entre ellos las dificultades económicas y de vivienda, el desempleo y las situaciones de violencia.

En concreto, estas necesidades sociales han aumentado un 130,8% desde 2016, muy por encima del resto de problemas de salud, según el documento, que advierte de que estas demandas no pueden abordarse únicamente desde una perspectiva clínica.

Atención Primaria aparece, así como el nivel asistencial que responde a un espectro extraordinariamente amplio de necesidades de salud. El análisis pone de manifiesto su participación en los principales grupos de problemas que afectan a la población y confirma que la presión asistencial no procede de una única enfermedad, grupo de edad o ámbito clínico.

Así mismo, el envejecimiento y la cronicidad constituyen determinantes relevantes de esta evolución, pero no explican por sí solos el comportamiento observado. El informe observa que "el desafío para Atención Primaria no consiste únicamente en disponer de más capacidad para atender más actividad. Requiere comprender cómo está cambiando la demanda y utilizar esa información para decidir qué necesidades deben ser atendidas, por quién, dónde, mediante qué modalidad y con qué grado de coordinación o derivación".

REVISAR LA DEMANDA PARA CAMBIAR EL MODELO

Ante esta situación, el informe plantea la necesidad de revisar en profundidad la demanda de Atención Primaria antes de tomar decisiones sobre el refuerzo de sus capacidades y recursos, con el objetivo de ofrecer respuestas diferenciadas y adecuadas a las necesidades de los pacientes y garantizar un uso eficiente de los medios disponibles.

El director del Proyecto Venturi, Antonio Burgueño Jerez, ha señalado que el desafío "no consiste únicamente en disponer de más capacidad para atender más actividad", sino que requiere comprender cómo está cambiando la demanda y determinar qué necesidades deben atenderse, por quién, dónde y mediante qué modalidad, así como el grado de coordinación o derivación necesario.

El documento concluye que la creciente heterogeneidad y complejidad de los problemas que llegan a las consultas hace necesario avanzar hacia modelos de gestión que permitan responder de forma sostenible a las distintas necesidades de la población.