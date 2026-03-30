La presoterapia "no debe considerarse una solución para trastornos circulatorios ni un tratamiento estético definitivo"

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MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La profesora adjunta del Departamento de Fisioterapia de la Universidad Europea Sara Mogedano y el catedrático de Fisioterapia de la misma institución Carlos Romero han advertido que la presoterapia es una herramienta complementaria para el bienestar y recuperación muscular, pero "no debe considerarse una solución para trastornos circulatorios ni un tratamiento estético definitivo".

Así lo han sostenido a raíz del "boom" de los dispositivos domésticos de presoterapia, una técnica que tradicionalmente se ha aplicado en clínicas y centros de fisioterapia. Según han explicado, en la actualidad, se venden botas de compresión y máquinas para utilizar en casa que prometen desde una mejor recuperación deportiva hasta beneficios estéticos.

La presoterapia consiste en aplicar compresiones neumáticas intermitentes para movilizar la linfa y mejorar el retorno venoso. "Fisiológicamente, un equipo de calidad puede facilitar el desplazamiento de los líquidos acumulados en los tejidos, generando una sensación de alivio y una reducción de la hinchazón a corto plazo", ha explicado Sara Mogedano.

Uno de los principales reclamos de estos productos es su supuesto impacto estético. Sin embargo, Mogedano ha subrayado que la reducción de volumen que puede observarse es temporal, puesto que se relaciona con la movilización de líquidos y no con una disminución del tejido graso, es decir, no aborda el origen del problema.

Los expertos también han advertido sobre los riesgos que puede conllevar su uso incorrecto. "La aplicación de presión externa puede empeorar condiciones como trombosis venosa profunda, infecciones activas o trastornos cardiovasculares descompensados", ha precisado Carlos Romero, quien ha alertado de que el riesgo es mayor cuando se emplean dispositivos en casa, por parte de usuarios que desconocen las contraindicaciones.

A este respecto, han apelado a la responsabilidad de quienes promocionan estos aparatos en redes sociales. "La promoción en redes sociales frecuentemente aparece asociada a rutinas de recuperación o cuidado estético, sin especificar adecuadamente sus indicaciones reales", ha señalado Romero.

En su opinión, los creadores de contenido tienen un papel crucial y "deben tomar responsabilidad a la hora de garantizar que la información que llega al público sea rigurosa y segura", de forma que el uso de estos dipositivos se base siempre en expectativas realistas y, a ser posible, en un criterio clínico informado.