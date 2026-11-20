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MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La prevalencia de obesidad entre los 2 y los 17 años en el 7,6%, una cifra similar a la registrada en 2023 (7,1%) e inferior a la de 2017 (10,3%), aunque el dato se elva a cerca del 11% de los menores más desfavorecidos, tres veces más que en los grupos favorecidos, según el monográfico Obesidad en la infancia y la adolescencia de la Revista Española de Salud Pública (RESP), publicado por el Ministerio de Sanidad.

La obra, que reúne 26 contribuciones científicas y la participación de 127 autores y autoras para analizar la obesidad infantil desde sus múltiples causas y aportar evidencia que contribuya a mejorar las políticas de prevención, muestra que la obesidad infantil no puede explicarse únicamente por las decisiones individuales o familiares.

Las condiciones sociales, económicas, ambientales y comerciales influyen directamente en las oportunidades de niños, niñas y adolescentes para alimentarse de forma saludable, realizar actividad física y desarrollarse en entornos que favorezcan su bienestar.

El impulso y la coordinación del monográfico han contado con el trabajo conjunto del Gabinete de la Ministra de Sanidad, la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), en colaboración con el equipo editorial de la RESP.

Por otra parte, la reciente actualización a 2025 de la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP), elaborada a partir de los registros clínicos de 242.361 niños y niñas, también muestra, en términos generales, una estabilidad de la prevalencia de obesidad infantil respecto al año anterior.

ENTORNOS ALIMENTARIOS, ACTIVIDAD FÍSICA Y BIENESTAR EMOCIONAL

Los 26 trabajos del monográfico analizan distintos factores que influyen en la obesidad infantil y las intervenciones que pueden contribuir a prevenirla. Entre los asuntos abordados figuran los entornos alimentarios y escolares, la disponibilidad de alimentos saludables, la actividad física, las intervenciones comunitarias, las desigualdades socioeconómicas y la atención sanitaria.

La publicación también dedica atención al bienestar emocional, la diversidad y la prevención del estigma asociado al peso, con el objetivo de promover abordajes que respeten los derechos de niños, niñas y adolescentes y eviten su culpabilización.

Los contenidos se estructuran en cuatro grandes ámbitos: el marco estratégico, las políticas públicas y la acción intersectorial; la promoción de entornos saludables; los sistemas de información, la medición y la generación de evidencia; y el bienestar, la diversidad y el abordaje sanitario.

El monográfico se enmarca en el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil (PENROI) 2022-2030, que promueve una respuesta coordinada entre administraciones, sectores y agentes sociales para favorecer entornos y condiciones de vida saludables durante la infancia y la adolescencia.

Entre sus líneas de actuación figuran la promoción de una alimentación saludable, la actividad física, la mejora de los entornos educativos y comunitarios y la reducción de las desigualdades sociales en salud.

La publicación busca reforzar la conexión entre la investigación científica y las políticas públicas, de manera que los resultados de los estudios contribuyan a orientar las intervenciones y las necesidades identificadas por las administraciones y los servicios sanitarios permitan definir nuevas líneas de investigación.