Profesionales reclaman una mayor atención al tratamiento integral de las personas con enfermedad renal crónica

VI Jornada sobre Tratamiento de la Persona con Enfermedad Renal Crónica - UCH-CEU

VALÈNCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fisioterapeutas, enfermeras, nutricionistas y psicólogos de distintos hospitales y centros de investigación nacionales, junto a organizaciones de pacientes y familiares, han participado en la VI Jornada sobre Tratamiento de la Persona con Enfermedad Renal Crónica, para abordar las necesidades multidisciplinares de los pacientes en tratamiento de hemodiálisis, organizada por la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) por sexto año consecutivo con motivo del Día Mundial del Riñón, con la colaboración de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER).

En este encuentro han participado también más de 200 futuros sanitarios, estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la CEU UCH. Según destaca la organizadora de la jornada, la catedrática de Fisioterapia de la CEU UCH y miembro de la European Renal Rehabilitation Chronic Kidney Disease (EURORECKD), Eva Segura, "las investigaciones sobre el tratamiento de las personas con enfermedad renal crónica revelan la necesidad de un abordaje integral de sus necesidades, para que puedan mejorar de forma efectiva su calidad de vida relacionada con la salud".

En esta línea, ha indicado, para los profesionales sanitarios que les tratan "es necesario impulsar una perspectiva multidisciplinar, que combine la importancia del ejercicio, la nutrición adecuada y el apoyo psicológico en las personas que siguen un tratamiento de hemodiálisis". Por este motivo forman a los estudiantes de distintos grados sanitarios en este enfoque, con aportaciones de profesionales, investigadores y testimonios de pacientes y familiares, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Para conocer cómo viven su día a día las personas trasplantadas de riñón y en tratamiento de hemodiálisis han abierto las sesiones Pepe Tineo, de Alcer Túria, y Nacho Monrabal, joven en tratamiento de hemodiálisis que, como periodista, ha abordado también la importancia de la difusión para promover hábitos saludables entre las personas con enfermedad renal crónica. El impacto familiar que supone la hemodiálisis domiciliaria en estos pacientes y en sus familiares directos ha sido presentado a través del testimonio de María Teresa Canet, familiar de una persona trasplantada de riñón.

PROYECTO 'RENALERT'

Juan Carlos Julián, director general de la Federación Nacional Alcer, ha presentado en el encuentro el proyecto 'Renalert' para la detección precoz de la enfermedad renal crónica mediante dispositivos ambulatorios capaces de medir el filtrado glomerular mediante una sencilla muestra de sangre, lo que permitirá una detección "más rápida y accesible" en las fases iniciales de la enfermedad.

La decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, María Miranda, y el vicedecano de Fisioterapia de esta Universidad, Francisco José Martínez Olmos, han sido los encargados de inaugurar la jornada. La decana ha destacado la importancia de formar a los futuros sanitarios "no solo en un trabajo sino en una actividad humana, por lo que es necesario conocer el testimonio de pacientes, familiares y asociaciones para prestarles la atención adecuada".