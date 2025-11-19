Profesionales sanitarios y pacientes urgen a adoptar medidas frente al cáncer de pulmón

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP) y la Fundación MÁS QUE IDEAS han presentado este miércoles la declaración 'Cáncer de pulmón: una prioridad sanitaria y social', un documento que alerta sobre la urgencia de adoptar medidas para reducir el impacto de esta enfermedad.

La presentación de la declaración se ha realizado en Madrid en el marco del 10ª Foro / 1º Congreso sobre Cáncer de Pulmón. Un total de 21 entidades -sociedades científicas y sanitarias, asociaciones de pacientes y organizaciones civiles- se han adherido a este documento, que recoge en diez puntos sus demandas y prioridades para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad.

El cáncer de pulmón es uno de los tumores más prevenibles, pero, aun así, afecta cada año a más de 30.000 personas en España, de las cuales más del 70 por ciento son diagnosticadas en fases avanzadas de la enfermedad. Las entidades apuntan que las profundas repercusiones físicas, emocionales y sociales que ocasiona en las personas afectadas han impulsado la necesidad de esta declaración.

Así, la vicepresidenta de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP), Leles Marín, y el cofundador y trabajador social de Fundación MÁS QUE IDEAS, Diego Villalón, han subrayado la necesidad de esta declaración y la importancia de presentarla en este encuentro.

La prevención y el diagnóstico precoz son dos de los puntos claves de este manifiesto. En este sentido, la presidenta de la Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica (Neumomadrid), Belén López-Muñiz, ha señalado que para mejorar el pronóstico de la enfermedad "son necesarias medidas urgentes y efectivas relacionadas con el consumo del tabaco, los programas de cribado y la detección precoz, así como la sensibilización social sobre síntomas iniciales y la mejora de la coordinación entre la atención primaria y los hospitales".

Por su parte, el oncólogo médico y miembro de la Junta Directiva del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), José Luis González, ha analizado por qué la investigación y el acceso a los tratamientos deben ir de la mano. Al respecto, González ha destacado que los avances en el diagnóstico y el tratamiento en los últimos años "han sido muy importantes y siempre acompañados de un gran beneficio para los pacientes".

"La única forma de seguir por este camino es a través de la investigación clínica rigurosa y de que estos logros lleguen con rapidez al paciente, sin limitaciones geográficas, socioculturales o de edad", ha enfatizado.

ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR

La declaración pone de manifiesto la importancia del abordaje multidisciplinar para dar respuestas a las diversas repercusiones que experimentan las personas con cáncer de pulmón. En este sentido, la enfermera y vocal de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO), Montserrat Álvarez, ha indicado que las enfermeras oncológicas son "expertas en el cuidado integral de las personas con cáncer de pulmón" y que este papel "exige responder constantemente a nuevas demandas por parte de la población".

Álvarez ha defendido la necesidad de un abordaje multidisciplinar e interdisciplinar como la forma idónea para "mejorar los objetivos terapéuticos y de calidad de vida de las personas con esta enfermedad".

La declaración también reivindica la labor de las organizaciones de pacientes y de la sociedad civil, que están adquiriendo un protagonismo cada vez mayor y se han consolidado como necesarios espacios de apoyo mutuo para las personas que conviven con el cáncer de pulmón.

"Las asociaciones tenemos un contacto continuo y cercano con pacientes y personas cuidadoras, lo cual es de gran ayuda y apoyo en momentos de dificultad", ha afirmado Marín, quien ha reivindicado "la importancia de contar con más espacios para compartir nuestras necesidades y disponer de una mano tendida a lo largo de las diferentes etapas de la enfermedad".

Por último, Diego Villalón ha reflexionado sobre la necesidad de fomentar la empatía y la comprensión social hacia las personas afectadas de cáncer de pulmón, afirmando que "no existe suficiente conciencia acerca del impacto que determinadas palabras o actitudes del entorno pueden ocasionar en pacientes y familiares".

En este sentido, Villalón ha señalado que "este es uno de los puntos de la declaración más dirigidos a la sociedad, ya que existe mucha desinformación y estigma en torno al cáncer de pulmón. La narrativa que rodea a esta enfermedad contribuye a que muchos pacientes se sientan culpables, e incluso oculten su diagnóstico".

PRIMER CONGRESO SOBRE CÁNCER DE PULMÓN

Al término de la presentación, ha dado comienzo el 10º Foro / 1º Congreso sobre Cáncer de Pulmón, un espacio de diálogo para pacientes familiares y profesionales y que nace de la experiencia adquirida en las nueve ediciones previas.

El programa del Congreso gira en torno a los avances y desafíos en cáncer de pulmón, desde la perspectiva de la oncología médica y radioterápica, cirugía y neumología, enfermería y salud mental, así como trabajo social y derecho.

Concretamente, las sesiones previstas para este miércoles son: 'Oncología médica y radioterápica: ¿qué hemos logrado y qué nos queda?', 'Cirugía y neumología: ¿cuál es su papel y qué está por llegar?', 'Enfermería y psicología: ¿cómo priorizar el cuidado y la salud mental?' y 'Derecho y trabajo social: ¿de qué forma pueden ayudarnos?'.

También se realizarán talleres prácticos centrados en ejercicio físico y alimentación para personas con cáncer de pulmón, y estrategias de comunicación efectiva en consulta para estudiantes y profesionales de la salud.