Proyecto Hombre alerta del envejecimiento de las personas con adicciones y del aumento de problemas de salud mental

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MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Proyecto Hombre ha advertido este jueves del envejecimiento de los perfiles de las personas que atiende, con una edad media de 40,7 años frente a los 38,1 registrados en 2016, y del aumento de los problemas de salud mental entre los usuarios, ya que el 76,9 por ciento presenta ansiedad severa y el 46,6 por ciento refiere ideación suicida.

Así lo refleja el Informe Observatorio, un estudio basado en el análisis de 4.396 personas atendidas en 28 centros y programas de toda España. El documento confirma una creciente complejidad en las adicciones, marcada por el envejecimiento de los perfiles, el aumento de los problemas de salud mental y una mayor presencia de mujeres en tratamiento.

"Las adicciones son cada vez más complejas, atendemos a personas cada vez con mayor edad, con una mayor presencia de problemas de salud mental, con dificultades laborales y económicas y en muchos casos con una red social y familiar muy debilitada", ha señalado la directora general de la Asociación Proyecto Hombre, Elena Presencio, durante la presentación de los datos.

Las personas atendidas tienen una edad media de 40,7 años, mientras que las mujeres representan el 21,3 por ciento de los casos, frente al 16,2 por ciento de hace una década. Además, el estudio alerta sobre la cronificación de las adicciones: en el caso del alcohol, transcurren de media casi 20 años entre el inicio del consumo problemático y la búsqueda de ayuda profesional.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)