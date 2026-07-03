Infosalus.- El proyecto 'Immune4ALL' culmina tres años de trabajo reforzando la investigación en inmunoterapia contra el cáncer

Imagen de la infografía publicada por el CIBER. - CIBER

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Immune4ALL' ha reforzado la investigación cooperativa para mejorar la predicción de la respuesta a la inmunoterapia contra el cáncer tras tres años de trabajo colaborativo, según ha destacado el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER).

Así, el CIBER ha destacado que el proyecto finaliza dejando como legado una "infraestructura científica y tecnológica estable" que permitirá seguir impulsando la inmunoterapia de precisión en los próximos años. Entre sus principales resultados figuran nuevas herramientas para integrar información clínica, molecular y genómica, desarrollar biomarcadores, aplicar inteligencia artificial al análisis de datos y mejorar la selección de tratamientos.

"El principal resultado de Immune4ALL no se limita a los avances obtenidos durante estos años de ejecución, sino en la infraestructura que permanecerá activa más allá del proyecto. Las plataformas, metodologías y herramientas desarrolladas seguirán estando disponibles para futuras investigaciones, nuevas iniciativas de innovación biomédica y proyectos orientados a trasladar la medicina de precisión a la práctica clínica", ha explicado el coordinador del proyecto y jefe de grupo del área de Cáncer del CIBER (CIBERONC) en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Enrique de Álava.

El proyecto ha contado con un presupuesto de cerca de 5 millones euros financiado a través de la convocatoria de Medicina de Precisión y Personalizada del ISCIII. Se trata de una ayuda a proyectos de investigación, bajo el paraguas del PERTE para la Salud de Vanguardia y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en el marco de la Acción Estratégica en Salud 2024 (AES), la principal herramienta para financiar en España.

Según indica el CIBER, la inmunoterapia ha transformado el abordaje de numerosos tumores al aprovechar la capacidad del sistema inmunitario para combatir las células cancerosas. Sin embargo, uno de los principales desafíos sigue siendo comprender por qué pacientes con características similares responden de manera diferente a un mismo tratamiento.

Así, el centro de investigación afirma que 'Immune4ALL' ha impulsado un enfoque multidisciplinar que ha contribuido a comprender mejor la interacción entre el tumor, el sistema inmunitario y el paciente, favoreciendo el desarrollo de estrategias terapéuticas más personalizadas y eficaces.

Durante su desarrollo ha reunido a 46 grupos de investigación y 215 investigadoras e investigadores de ocho comunidades autónomas, en una colaboración multidisciplinar en la que han participado, entre otros, especialistas en oncología, inmunología y bioinformática.

La actividad científica desarrollada se ha centrado especialmente en algunos de los tumores con mayor impacto sanitario, entre ellos el cáncer de mama, ovario y cérvix, así como el cáncer colorrectal, el carcinoma hepatocelular, el cáncer biliar y los tumores neuroendocrinos gastrointestinales.

En estos tumores, los desarrollos impulsados por 'Immune4ALL' abren nuevas oportunidades para mejorar la caracterización molecular, identificar biomarcadores predictivos y optimizar la selección de tratamientos. "Estos avances contribuirán a identificar con mayor precisión qué pacientes pueden beneficiarse de determinadas estrategias terapéuticas y en qué momento aplicarlas", resaltan desde el CIBER.

Por último, con motivo de la finalización del proyecto, 'Immune4ALL' ha elaborado además una infografía divulgativa dirigida al público general que resume sus principales objetivos, áreas de actuación, resultados y legado. Este material busca acercar a la ciudadanía los avances alcanzados en inmunoterapia de precisión y mostrar cómo la investigación colaborativa puede contribuir a mejorar la atención futura de las personas con cáncer.