Psicóloga insta a reforzar las competencias de los sanitarios para identificar casos de violencia de género

Archivo - Woman during a psychotherapy session - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / FILIPPOBACCI - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La psicóloga y responsable de Aprendizaje de Faro Educación, Victoria Ostolaza, ha instado a reforzar las competencias de los profesionales sanitarios en detección precoz, escucha clínica y acompañamiento psicológico a las víctimas de violencia de género.

"La detección temprana no depende solo de protocolos. Depende de la capacidad del profesional para escuchar, interpretar señales sutiles y generar un espacio seguro donde la paciente pueda hablar", ha explicado Ostolaza.

Entre las señales tempranas que pueden aparecer en consulta sanitaria, la experta se ha referido a la persistencia de síntomas físicos sin causa médica clara, como dolor crónico, cefaleas recurrentes, fatiga intensa o trastornos digestivos, que pueden ser manifestaciones somáticas del malestar psicológico asociado al maltrato.

Asimismo, ha sugerido tomar conciencia sobre las pacientes que muestran miedo a equivocarse al responder, tensión constante o dificultad para expresarse con naturalidad, ya que pueden estar reaccionando a contextos de control o intimidación.

Otras de las señales de alerta son la percepción de una dificultad para tomar decisiones sin consultar a la pareja o la presencia constante de esta durante la consulta y su interferencia, respondiendo por la paciente, evitando que hable sola o condicionando la conversación.

También ha destacado que se observe si se producen retrasos frecuentes en revisiones o abandono de tratamientos. Las dificultades para acudir sola a consulta o seguir pautas médicas pueden estar relacionadas con dinámicas de control.

"La violencia de género rara vez aparece de forma explícita en consulta. Lo que suele aparecer primero son señales indirectas. Saber interpretarlas puede marcar la diferencia entre intervenir a tiempo o llegar tarde", ha subrayado.