MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La psicóloga Anna Escolà, miembro de un equipo de atención psicosocial (EAPS) del programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, ha resaltado la importancia del autocuidado para poder ejercer el rol de cuidador, un mensaje dirigido tanto a familiares como a voluntarios que cuidan a personas con enfermedades avanzadas o en situación de final de vida.

"La experiencia de cuidar es abrumadora porque nos cuesta mucho sostener el sufrimiento y el dolor (...) Cuidar nace del amor que sientes hacia una persona que quieres que esté lo mejor posible. Sin embargo, es una tarea que desgasta y durante la experiencia del cuidado afloran muchos sentimientos a los que los familiares cuidadores se suelen enfrentar en soledad", ha aseverado Escolà, según un comunicado de la Fundación 'la Caixa'.

Además, ha explicado que en este tipo de situaciones "hay una afectación en todo el sistema familiar", pues las rutinas y las formas de hacer actividades "se desmontan", razón por la que cree que el asesoramiento que ofrece la Escuela de Cuidadores del Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación 'la Caixa' "ayuda mucho".

"Es primordial entender las reacciones que puede tener alguien que está enfermo para ver cómo puede recolocarse el cuidador y seguir con ese acompañamiento", ha indicado.

La especialista ha detallado que es "muy importante" que los cuidadores entiendan "lo que necesitan para estar bien y poder acompañar mejor a los pacientes", así como comprender "las enfermedades con las que conviven" y "gestionar los sentimientos y tensiones que inevitablemente se generan".

También ha expresado que la situación es "especialmente delicada" cuando se invierten los roles de las dinámicas familiares, pues hay veces en las que "hijos se convierten de repente en padres", y que en estos casos "es importante que el cuidador tenga claro cuáles son sus límites y conozca qué recursos tiene a su alcance para ejercer un buen trato y un cuidado digno".

Escolà ha insistido en que los cuidadores "necesitan hablar de lo que les está ocurriendo para poder asimilar los miedos que afloran al convivir con la incertidumbre de la enfermedad", tras lo que ha destacado el "gran beneficio" de los que comparten sus experiencias en los talleres de la escuela.

"Tanto a los que hablan como a los que escuchan les cambia la cara y la expresión de dolor se rebaja. Afortunadamente, los niños y las niñas de hoy están aprendiendo a integrar esa esfera emocional de su ser, pero muchas personas mayores todavía reprimen esa parte porque venimos de un modelo estoico", ha añadido.

Por último, Escolà ha manifestado que aún queda "mucho trabajo de concienciación" respecto al registro de voluntades anticipadas o testamentos vitales, pues en casos como en el de Cataluña solo hay un 1,6 por ciento de la población que lo ha hecho, principalmente por que "no nos imaginamos en una vida dependiente y limitada".

UNA PARTICIPANTE INSTA A PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE LA ESCUELA

Desde 2018, la escuela ha organizado más de 2.000 talleres online en los que han participado unas 8.000 personas, como María Isabel Ortego, quien comprendió que debía cuidarse a sí misma tras más de 20 años encargándose primero de sus padres y luego de un amigo.

"A mí me sonó una campanita interior que me dijo: 'tú también eres importante', y empecé a pensar que la vida tenía que ser algo más que volcarse en el otro. Volcarse en el otro te da satisfacción, pero tiene que haber siempre una parte de autocuidado y disfrute", ha relatado.

Ortego ha recomendado la participación en estos talleres, pues permite expresarse a uno mismo, y debido a que "escuchar otras experiencias es útil" y "hace entender que no es algo que solo te pase a ti", y que además permite crear vínculos con otras personas, con las que Ortego ha llegado a mantener el contacto "porque hay una comprensión mucho mayor" que incluso con sus amigas cercanas.

La organización ha destacado que más del 90 por ciento de los participantes recomendaría los talleres a personas en su misma situación, y que un 95 por ciento afirma sentirse más capacitados para llevar a cabo los cuidados después de su paso por la Escuela.

"Cuidar a personas de edad avanzada y ayudarlas a que ese tránsito sea un poco más agradable también me ha aportado: te enriquece y te da un sentido (...) (la escuela) me ha nutrido con conocimientos y me ha ayudado a mejorar la actitud y a sentirme más segura en mi realidad", ha agregado Ortego.