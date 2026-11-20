Archivo - Médico de Atención Primaria ayuda a una persona con riesgo de suicidio - ISTOCK - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Psicología Clínica (SEPC-ANPIR) ha abogado por situar la posvención, como se conoce al acompañamiento, atención y cuidado de las personas supervivientes de suicidio, en un "lugar esencial" dentro de las políticas y estrategias de prevención del suicidio.

Así lo ha señalado con motivo del Día Mundial de las Personas Supervivientes del Suicidio, que se conmemora este sábado y ante el que ha querido expresar su solidaridad, respeto y reconocimiento a todas las personas que han perdido a un ser querido por suicidio. En este sentido, ha subrayado que "ninguna persona debería tener que afrontar una pérdida por suicidio en soledad".

Según han explicado desde la sociedad científica, las personas supervivientes necesitan espacios de escucha, acompañamiento y reconocimiento en los que su dolor sea acogido sin juicios y con respeto hacia la diversidad de procesos de duelo. Asimismo, han señalado que la población debe abandonar el silencio y el estigma que, en ocasiones, siguen rodeando al suicidio.

Al hilo, han resaltado que es una "responsabilidad colectiva" hablar, escuchar, acompañar y facilitar el acceso a apoyos. "La prevención no termina cuando se produce una muerte. También debe continuar acompañando a quienes quedan, a las familias, a las personas allegadas y a las comunidades afectadas", han afirmado.

Para la SEPC-ANPIR, las asociaciones de personas supervivientes, los grupos de ayuda mutua y las organizaciones que ofrecen acompañamiento hacen un trabajo "imprescindible", con el que las instituciones y los profesionales tienen que "colaborar", "respetando su autonomía y el conocimiento que han construido desde sus propias experiencias".

A su vez, se ha referido al impacto que las muertes por suicidio pueden tener en los profesionales que acompañan a personas en situaciones de sufrimiento para recordar la importancia de "cuidar a quienes cuidan, generar espacios seguros para hablar de lo ocurrido y facilitar apoyo cuando sea necesario". "La implicación, el vínculo asistencial y la responsabilidad profesional no hacen a las personas inmunes al dolor, la incertidumbre o la impotencia", ha aseverado.

Los profesionales han reiterado su "compromiso con una prevención del suicidio basada en la evidencia, en los derechos humanos, en la escucha, en la sensibilidad hacia el sufrimiento y en una mirada integral que tenga en cuenta que la posvención es prevención", a través del acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento, la construcción de entornos más protectores, el apoyo a las personas supervivientes y la promoción de organizaciones capaces de cuidar también a sus profesionales.

Para finalizar, han recordado que "prevenir el suicidio también significa acompañar después de una pérdida; que escuchar también es cuidar; y que construir una sociedad capaz de acoger el sufrimiento, sin estigmas ni indiferencia, es una responsabilidad compartida".