Psiquiatra asevera que muchas personas con TDAH llegan a la edad adulta sin un diagnóstico

Archivo - Mujer estresada, sin concentración. - NENSURIA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), Marina Díaz Marsá, ha aseverado que "muchas personas" con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) "llegan a la edad adulta sin un diagnóstico, después de años atribuyendo sus dificultades a una supuesta falta de voluntad, esfuerzo o capacidad".

"Nadie debería necesitar media vida para entender lo que le pasa", ha afirmado para destacar, tras ello, la importancia de divulgar y concienciar sobre las manifestaciones del TDAH en adultos, con el objetivo de favorecer una detección temprana que ayude a la persona a comprender lo que le sucede y acceder a la ayuda que necesita.

Así lo ha expuesto en la presentación de la campaña 'La pieza que falta', presentada por la farmacéutica Takeda en la víspera del Día Nacional del TDAH, con el objetivo de visibilizar las manifestaciones de este trastorno en la vida adulta, teniendo en cuenta que tradicionalmente se ha asociado a la infancia y adolescencia. A su vez, busca destacar el papel que tiene el diagnóstico en la comprensión de ciertas dificultades propias del TDAH que pueden interferir en el día a día.

La campaña de concienciación presenta dos 'spots' dirigidos por el cineasta Nacho Vigalondo. Las piezas exponen situaciones de la vida cotidiana en las que determinadas dificultades pueden interpretarse como comportamientos voluntarios o rasgos de personalidad, cuando podrían estar relacionadas con un trastorno que requiere una valoración profesional.

El concepto creativo de la campaña parte de la idea de que, para muchas personas adultas, recibir un diagnóstico puede significar encontrar la pieza que faltaba para comprender situaciones que se repiten a lo largo de su vida y para las que hasta entonces no habían encontrado una explicación.

EVITAR PREJUICIOS Y CULPA

De este modo, Takeda busca promover una mirada más comprensiva sobre el TDAH, alejada de los prejuicios y la culpabilización, al tiempo que traslada un mensaje positivo sobre la importancia de buscar ayuda profesional.

Vigalondo, diagnosticado de TDAH en la edad adulta, ha destacado la importancia de comprender que el TDAH va más allá de dificultades que cualquier persona puede experimentar de forma ocasional. "Me gustaría contribuir, aunque fuera mínimamente, a cambiar esa tendencia a responder 'a mí también me pasa' cuando una persona con TDAH explica su situación", ha apuntado.

La campaña ha contado tanto con la pespectiva de los profesionales sanitarios como con la visión de las asociaciones de pacientes. La presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH), Miriam Galindo, ha advertido de que "llegar a la edad adulta sin un diagnóstico de TDAH puede suponer años de desgaste emocional, dificultades y una autoestima muy dañada".

Aunque ha puntualizado que "un diagnóstico no lo resuelve todo", ha enfatizado que sí permite cambiar la forma de acompañar a una persona con TDAH y evitarle un "sufrimiento innecesario".