Infosalus.- El PSOE registra una ley para equiparar la regulación de la crioconservación de ovocitos a la del semen

Archivo - Inseminación artifical, fecundación in vitro - ILEXX/ ISTOCK - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de ley para equiparar la regulación de la crioconservación de ovocitos a la del semen y garantizar la libertad de las mujeres para decidir, estableciendo que el plazo máximo de conservación será la vida de la donante.

Así, el PSOE plantea modificar la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, según recoge la proposición de ley a la que ha tenido acceso Europa Press. En la exposición de motivos, el PSOE explica que esta norma es el principal marco regulatorio de la técnica de vitrificación o crioconservación de ovocitos, estableciendo las condiciones de utilización, almacenamiento y destino. Dicha técnica tiene por finalidad preservar la fertilidad femenina, posponiendo las posibilidades de gestación.

Sin embargo, los profesionales especializados en fertilidad han venido advirtiendo de las consecuencias de esta regulación sobre el ejercicio pleno de la autonomía de las pacientes, al establecer requisitos que limitan su capacidad de decisión.

En primer lugar, la ley establece que la crioconservación en bancos autorizados de ovocitos podrá prolongarse hasta el momento en que se considere por responsables médicos, con el dictamen favorable de especialistas independientes y ajenos al centro correspondiente, que determine que la receptora no reúne los requisitos clínicamente adecuados para someterse a una técnica de reproducción asistida.

En este punto, el PSOE destaca que la norma no prevé este requisito en el caso del semen, tratándose en ambos casos de gametos. "Esta diferencia limita las solicitudes de las mujeres que desean cesar la crioconservación de sus ovocitos, a través de la manifestación de su voluntad", añade.

Por ello, propone que la modificación refleje que el semen y los ovocitos podrán crioconservarse en bancos de gametos autorizados durante la vida de la persona de quien proceden. Además, recoge que la utilización de tejido ovárico crioconservado requerirá previa autorización de la autoridad sanitaria correspondiente.

Asimismo, la norma actual establece diferentes destinos posibles para los ovocitos crioconservados. Estos son: la utilización por la propia mujer o su cónyuge; la donación con fines reproductivos; la donación con fines de investigación; y el cese de su conservación sin otra utilización. La propuesta del PSOE suprime la referencia al cónyuge, por lo que queda limitado el destino de uso por la propia mujer, y por otro, se elimina la referencia de que, en el caso de los ovocitos, el cese sin otra utilización será aplicable una vez finalizado el plazo máximo de conservaciÓn establecido por ley, sin optar por otro de los destinos establecidos.

Además, se modifica un apartado relativo al consentimiento informado, estableciendo que, en el caso de los preembriones, este deberá ser prestado por la mujer y su pareja, sustituyendo el inciso "casada con un hombre".

Por último, en una disposición adicional señala que el Ministerio de Sanidad, en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente ley, procederá a la revisión de la Ley 1412006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, a fin de adecuarla a los conocimientos científicos y técnicos actuales, así como a la normativa de la Unión Europea vigente.

En este sentido, se contará con la participación de sociedades científicas, organismos y expertos externos. Igualmente, se abordarán las reformas necesarias que den solución a la situación actual de excesiva acumulación de preembriones en los bancos de los centros de fertilidad.