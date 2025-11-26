Quirónsalud, reacreditado con el sello dorado de Joint Commission International Enterprise - QUIRÓNSALUD

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Quirónsalud ha sido reacreditado con el sello dorado de la Joint Commission International Enterprise, tras una "exhaustiva" auditoría en la que se han evaluado los sistemas de gestión asistencial y operativa del grupo desde el punto de vista de la calidad, la seguridad del paciente y la efectividad y eficiencia de sus procesos.

Así, Quirónsalud se convierte en el primer grupo de salud privado a nivel mundial en revalidar este reconocimiento obtenido por primera vez en el año 2022, cuando se convirtió en el primer grupo hospitalario privado del mundo y en la primera entidad sanitaria de Europa en conseguirlo.

El sello dorado de la Joint Commission International Enterprise, que debe ser renovado cada tres años, "supone el reconocimiento internacional al compromiso de Quirónsalud con la mejora continua de la calidad y la creación de un entorno seguro para el paciente en el conjunto de sus hospitales, reflejando una cultura de gestión de la calidad orientada a la minimización de riesgos y a garantizar la mejor experiencia posible para sus pacientes".

Además, nueve de sus centros cuentan ya con esta acreditación - Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitario La Luz, Centro Médico Teknon, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Hospital Quirónsalud Córdoba, Hospital Quirónsalud Torrevieja y Clínica Imbanaco, en Colombia- y cuatro más están en proceso de obtenerla por primera vez.