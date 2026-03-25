La radioterapia en bajas dosis reduce el dolor osteoarticular hasta un 80%

Archivo - Dolor de rodilla. - KALI9/ISTOCK - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La oncóloga radioterápica Marina Peña, especialista del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, ha destacado la evidencia científica que revela que la radioterapia en bajas dosis puede reducir en un 80 por ciento el dolor de pacientes con patología osteoarticular, lo que demuestra sus beneficios más allá del cáncer.

"La radiación ionizante en bajas dosis modula el sistema inmune, tiene un efecto antiinflamatorio y antiproliferativo, con reducción de la proliferación de fibroblastos. Esto permite una disminución del dolor, enlentecimiento de la progresión de la enfermedad y la inflamación, lo que permite recuperar la movilidad en nuestros pacientes", ha explicado.

Esta tipo de terapia permite tratar la artrosis localizada en rodilla, hombro o manos, el dolor por epicondilitis, patología del manguito rotador o bursitis trocantérica, formación anormal de hueso en prótesis de cadera, y también ha mostrado eficacia en fascitis plantar y espolón del calcáneo con tasa de respuesta entre el 70 y 80 por ciento.

La doctora Peña ha destacado que la radioterapia, además de eficaz, es segura y rápida. "Las dosis de radiación ionizante son muy bajas en relación con la que reciben los pacientes oncológicos. Además, los tratamientos son ambulatorios, de muy corta duración, alrededor de 15 minutos, e indoloros y sin apenas efectos secundarios", ha detallado.

Con todo, ha precisado que su uso requiere un estudio previo del paciente. "Normalmente se plantea cuando los tratamientos habituales no han funcionado", ha señalado añadiendo que también se valoran la zona a tratar, órganos sanos cercanos, modo de administración del tratamiento, número de sesiones necesarias, edad del paciente y posibles patologías que puedan interferir en el tratamiento.

Peña ha referido que existen otras indicaciones de radioterapia en patología benigna, como el tratamiento de infecciones resistentes localizadas. A este respecto, publicó en 'Journal of Infectious Diseases' un caso clínico en el que la radiación permitió resolver una infección encapsulada en la pelvis de una paciente que no respondía a los tratamientos antiparasitarios habituales, evitando una cirugía muy compleja.

A su juicio, la radiación en dosis bajas "representa una herramienta terapéutica eficaz y poco conocida para algunos casos de patología benigna, especialmente en pacientes con síntomas persistentes tras tratamientos convencionales".