Una radioterapia de cinco días y mínimo volumen muestra resultados favorables en pacientes con cáncer de mama precoz

Imágenes de planificación de radioterapia de una paciente con cáncer de mama precoz. - CUN

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra ha obtenido resultados favorables en 122 pacientes con cáncer de mama en estadios iniciales mediante una técnica de radioterapia que concentra el tratamiento en cinco sesiones durante cinco días consecutivos y limita la irradiación a una mediana del 12 por ciento de la mama afectada.

La investigación, liderada por Mauricio Cambeiro, especialista en Oncología Radioterápica del Área de Cáncer de Mama del CCUN, se ha presentado en el 44.º Congreso de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (SESPM), celebrado en Málaga.

Con una mediana de seguimiento de 30 meses, el estudio ha registrado un control de la enfermedad del 100%, sin recaídas locales, en otras zonas de la mama ni a distancia durante el periodo evaluado. Además, el 88 por ciento de las pacientes obtuvo un resultado estético excelente, de acuerdo con la escala de valoración estética utilizada en el estudio. No se observaron efectos secundarios cutáneos agudos moderados o graves.

Según la Clínica, los resultados respaldan el interés de una modalidad de radioterapia que permite concentrar la irradiación en la zona donde se encontraba el tumor y tratar una mediana de apenas el 12 por ciento del volumen de la mama afectada, frente a los esquemas que requieren irradiar toda la mama.

MENOR EXPOSICIÓN DEL CORAZÓN Y EL PULMÓN

Además de analizar el control de la enfermedad, la investigación ha evaluado la tolerancia al tratamiento y sus resultados estéticos. Así, ninguna de las 122 pacientes presentó toxicidad cutánea aguda de grado 2 o superior. Los efectos registrados fueron leves o inexistentes. La planificación de la radioterapia permitió también limitar la exposición de órganos próximos a la zona tratada.

"Estos datos son relevantes, porque reducir la radiación que reciben los tejidos y órganos sanos constituye uno de los objetivos de las técnicas actuales de radioterapia, especialmente para minimizar posibles complicaciones a largo plazo", ha destacado Cambeiro.

No obstante, los investigadores señalan la importancia de continuar el seguimiento de las pacientes para confirmar la evolución del control tumoral, los resultados estéticos y la seguridad del tratamiento durante periodos más prolongados.

El estudio incluye a 122 mujeres con carcinoma ductal infiltrante o carcinoma ductal 'in situ', con lesiones de hasta 2,5 centímetros, intervenidas mediante tumorectomía y que cumplían los criterios de selección de la Sociedad Americana de Oncología Radioterápica para recibir irradiación parcial de mama.

La investigación se desarrolló con pacientes tratadas entre enero de 2021 y diciembre de 2025, con una mediana de seguimiento de 30 meses. Según los autores, los resultados refuerzan la posibilidad de adaptar la radioterapia a las características de cada paciente y de cada tumor, evitando irradiar un volumen mayor de tejido cuando no resulte necesario.

Los autores subrayan que esta estrategia no sustituye de manera general a la irradiación de toda la mama ni implica que todas las mujeres con cáncer de mama precoz puedan recibir el mismo tratamiento. Así, apuntan que su indicación requiere una valoración individualizada, teniendo en cuenta las características del tumor, los resultados de la cirugía y los criterios clínicos de selección.