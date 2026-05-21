Infosalus.- La radioterapia guiada por superficie permite evitar los tatuajes permanentes en pacientes de cáncer

Archivo - Tratamiento de radioterapía - MARK KOSTICH/ ISTOCK - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Oncología Radioterápica de la Fundación Jiménez Díaz, Javier Luna, ha explicado que la radioterapia guiada por superficie funciona como un "GPS corporal" que comprueba de manera continua que el tratamiento se está administrando en el lugar previsto, con lo que se evitan los pequeños tatuajes permanentes en la piel de los pacientes de cáncer a los que se recurre tradicionalmente para conseguir esta precisión.

Estos tatuajes dejan una huella física y emocional en los pacientes, que los asocian a la enfermedad incluso años después. Por ello, Luna ha resaltado que el hecho de que esta tecnología permita eludirlos "supone una mejora importante en términos de bienestar emocional, calidad de vida y percepción global de la experiencia asistencial".

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz cuenta con el sistema de radioterapia guiada por superficie (SGRT, por sus siglas en inglés) desde 2022. El dispositivo utiliza varias cámaras 3D instaladas en la sala de tratamiento que generan un modelo tridimensional de la superficie corporal del paciente y lo comparan continuamente con la posición previamente planificada en el TAC de simulación, lo que aumenta la precisión y la seguridad clínica.

Si el paciente se desplaza mínimamente o la respiración modifica la localización anatómica prevista, el sistema lo detecta de manera inmediata e incluso puede detener automáticamente la irradiación hasta recuperar la alineación correcta. De este modo, resulta especialmente útil en tumores localizados en áreas sometidas a movimiento respiratorio, como la mama o el tórax.

La físico del Servicio de Oncología Radioterápica del hospital madrileño Magnolia Rincón ha enfatizado que este sistema "permite realizar tratamientos cada vez más precisos y complejos con mayores garantías de seguridad", además de contribuir a "estandarizar y modernizar los flujos de trabajo, facilitando un abordaje mucho más personalizado".

La Fundación Jiménez Díaz ha sido distinguida con un reconocimiento internacional de Vision RT por este modelo de radioterapia guiada por superficie, lo que acredita al hospital como parte de un grupo exclusivo de centros de todo el mundo capaces de realizar tratamientos radioterápicos sin tatuajes ni marcas permanentes en la piel.