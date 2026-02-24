La ratio de enfermeras en residencias es "deficiente" ante una población envejecida, advierte un informe

Archivo - Hombre con un bastón ayudado por una asistente. - INSIDE CREATIVE HOUSE/ISTOCK - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ratio de enfermeras en residencias es "deficiente" y "dispar" para enfrentar el creciente envejecimiento de la población, aunque faltan datos concretos, según advierte un informe liderado por el Instituto de Investigación Enfermera (IEIE) del Consejo General de Enfermería (CGE), con el aval de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica (Seegg).

"La falta de enfermeras en las residencias de mayores pone en compromiso la atención de quienes residen en ellas. Nuestra responsabilidad como sociedad es cuidar a las personas mayores y personas dependientes en general y la respuesta que estamos dando a esta necesidad de cuidado no es la adecuada", ha aseverado este martes en rueda de prensa la vicepresidenta I del CGE, Raquel Rodríguez.

Rodríguez ha señalado que "faltan datos" sobre el número de enfermeras que trabajan en residencias, cuántas son especialistas en geriatría y cuáles son sus condiciones laborales. Por ello, ha exigido al Ministerio de Sanidad que elabore un "estudio real" sobre las necesidades de cuidado en este ámbito por comunidades autónomas, con el objetivo de poder impulsar políticas de mejora.

Además, ha reclamado que se priorice la contratación de enfermeras especializadas en geriatría y gerontología, a fin de que la atención a las personas mayores no sea ofrecida por otros profesionales sanitarios menos cualificados.

