La ministra de Sanidad, Mónica García, actualiza los datos y presenta las políticas de prevención frente al suicidio, en el Ministerio de Sanidad, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El acto coincide con el Día Mundial para la Prevención del S - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha informado este lunes de que el real decreto (RD) en el que está trabajando para homogeneizar los criterios de las comunidades autónomas sobre listas de espera para acceder a consultas, pruebas diagnósticas y cirugías incluirá por primera vez la medición de las demoras en Atención Primaria (AP).

Este nuevo proyecto normativo actualizará el vigente Real Decreto 605/2003, con el objetivo de "mejorar la información y la transparencia" sobre las listas de espera del Sistema Nacional de Salud (SNS) y conocer con mayor precisión el tiempo que esperan los pacientes desde el inicio del proceso hasta que reciben la atención que necesitan.

Según ha detallado Sanidad en un comunicado, el texto, trabajado con las CCAA en un grupo creado en el seno del Consejo Interterritorial del SNS (CISNS), establece que el tiempo de espera para ser atendido contará desde la fecha de la indicación facultativa, aunque el paciente podrá ser incorporado al registro hasta cinco días naturales después.

En cualquier caso, la fecha de inscripción no modificará el inicio del cómputo de la espera, con independencia de que exista o no una cita disponible en la agenda. De esta forma, desde el ministerio buscan que la falta de huecos en las agendas no altere la fecha desde la que se contabiliza la espera. Además, la norma prohibirá que haya listas, bolsas o registros paralelos de pacientes pendientes de atención al margen del registro oficial.

El nuevo sistema contemplará las consultas externas hospitalarias, las pruebas diagnósticas y terapéuticas y las intervenciones quirúrgicas programadas, con datos desagregados por prioridad o gravedad clínica. En concreto, permitirá conocer y comparar los tiempos de espera de 15 pruebas diagnósticas y terapéuticas y ampliará de 15 a 25 los procedimientos y procesos quirúrgicos sometidos a un seguimiento específico.

LISTAS DE ESPERA EN ATENCIÓN PRIMARIA

En lo que respecta a la Atención Primaria, Sanidad ha detallado que el nuevo sistema permitirá conocer cuánto tiempo tienen que esperar los pacientes para conseguir una cita en medicina de familia, pediatría y enfermería y qué porcentaje la consigue en los primeros días y cuántos tienen que esperar más de 10 días hábiles.

También ofrecerá información sobre cuánto tardan los centros de salud en ofrecer una cita disponible, cuántas personas no consiguen cita por falta de huecos, la demora en la atención domiciliaria y la continuidad de la atención con el profesional de referencia.

Para que los datos reflejen específicamente los problemas de acceso, la información distinguirá entre las citas solicitadas por el propio paciente y aquellas programadas por los profesionales sanitarios.

TRANSPARENCIA CON LOS PACIENTES

Además, el proyecto refuerza la transparencia informativa con los pacientes, quienes podrán consultar a través de los canales habilitados por cada servicio de salud cuántos días llevan esperando, la demora estimada para su proceso en su centro sanitario y cualquier cambio en su situación, que deberá quedar registrado. También podrán solicitar la modificación de una cita ya programada.

Según ha precisado Sanidad, los pacientes seguirán en el registro hasta que reciban la atención, también cuando sean derivados a un centro concertado. En caso de que rechacen una alternativa asistencial, continuarán en la lista y conservarán la antigüedad desde la fecha inicial de indicación, aunque pueda verse afectada la garantía de tiempo máximo.

En cuanto a los indicadores que se considerarán para medir las demoras, el nuevo sistema los ampliará para incluir, además del tiempo medio, percentiles que permitirán conocer mejor la distribución de los tiempos de espera y las demoras más prolongadas.

En las consultas externas y las pruebas diagnósticas y terapéuticas se publicará también el número y porcentaje de pacientes que están en lista de espera pero todavía no tienen una cita asignada.

Además de medir cada consulta o prueba por separado, el proyecto prevé avanzar hacia el cálculo del tiempo que transcurre desde la indicación de la primera consulta hasta la obtención de un diagnóstico, lo que permitirá conocer mejor el recorrido asistencial del paciente.

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL

La información común sobre listas de espera se publicará con una periodicidad trimestral, en lugar de la semestral actual, e incluirá datos mensuales accesibles en formatos abiertos y anonimizados, que podrán desagregarse por sexo, edad, prioridad clínica y situación respecto a las garantías de tiempo máximo.

El sistema también incorporará nuevos controles para comprobar la calidad y consistencia de los datos remitidos por las comunidades autónomas y detectar, entre otras situaciones, retrasos en la incorporación de pacientes al registro, posibles duplicidades, información incompleta o salidas de la lista sin que conste que la atención se ha realizado.