La Red TBS Stop Epidemias pide tener en cuenta la tuberculosis ante el repunte de casos en España

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Científico de la Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad (Red TBS Stop Epidemias), el doctor Julio Ancochea, ha alertado sobre el repunte de los casos de tuberculosis en España, razón por la que ha instado a los profesionales sanitarios a tenerla en cuenta, de forma que se mejore su abordaje.

"Da igual que sea prevenible y curable desde hace tantísimo tiempo. La tuberculosis no solo está entre las diez enfermedades que causa más muerte en el mundo sino que, controlada la Covid-19 que la desbancó durante tres años, vuelve a ser la enfermedad infectocontagiosa más letal", ha expresado Ancochea durante la 13 Jornada de Actualización de la entidad que preside.

El neumólogo ha señalado que el actual "momento convulso" en el que se encuentra el mundo requiere de "conseguir trabajar de la mano, con responsabilidad y con solidaridad, porque tanto la enfermedad como el estigma que supone" continúa "cebándose" con los colectivos colectivos más vulnerables y desprotegidos.

"Las enfermedades no entienden de fronteras, y si queremos poner fin a la tuberculosis debemos hacer un esfuerzo por eliminar las barreras", ha agregado.

Respecto a la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el secretario general del Comité Científico de la Red TBS-Stop Epidemias, el doctor Javier García Pérez, ha señalado que "corre un velo negro" sobre cifras "oscuras" a nivel mundial, y es que en 2023 se dieron 10,8 millones nuevos casos, lo que supone una incidencia de 134 por 100.000 habitantes, además de registrarse 1,25 millones de muertes.

Tras ello, ha detallado que India, Indonesia, China, Filipinas y Pakistán concentran el 56 por ciento de todos los casos, y que entre 2015 y 2023 se consiguió una reducción del 8,3 por ciento gracias Europa (disminución del 27 por ciento de los casos) y África (reducción del 24 por ciento de los casos.

Aunque España ha logrado un descenso del 22,5 por ciento, aún existe una incidencia de 8,2 casos por cada 100.000 habitantes, lo que se tradujo en 3.994 nuevos casos en 2023, 210 de ellos menores de 15 años; Cataluña, Galicia y País Vasco son las comunidades que más casos registran, y la mitad de los casos se continúa dando en población autóctona.

LA INCIDENCIA SE MANTIENE POR LA TRANSMISIÓN COMUNITARIA

El responsable del Programa de TB en la Agencia de Salud Pública de Barcelona, el doctor Joan Pau Millet, ha explicado que la incidencia no baja por la "transmisión activa comunitaria", entre otras razones, y que esta situación se produce por "un alto retraso diagnóstico, el porcentaje de curados y pérdidas de seguimiento en población de riesgo, la baja proporción de estudios de contactos realizados y tratamientos de infección tuberculosa no indicados y no realizar suficientes cribados en colectivos vulnerables".

"De nada nos sirven los avances médicos y tecnológicos si sigue siendo una enfermedad olvidada y marginada", ha añadido Millet, también codirector de Serveis Clínics, que ha mostrado su preocupación ante el aumento de casos durante los últimos dos años.

En caso de no diagnosticarse, el especialista ha recalcado que se pueden producir más secuelas en la persona y más contagios en su comunidad, por lo que ha instado a poner la tuberculosis en el foco de atención, así como aprovechar las pruebas diagnósticas, también para la infección de tuberculosis latente, así como los nuevos fármacos que acortan y facilitan el tratamiento.

"Necesitamos una visión y enfoque multidisciplinares, multisectoriales e interinstitucionales, basados en los programas de control", ha subrayado Millet.

Tras ello, ha señalado la importancia de lograr que se interrelacionen de manera estrecha la detección, la notificación y el tratamiento de los casos; garantizar la adherencia y seguimiento; realizar censo y estudios de contactos; detectar brotes epidémicos y cadenas de transmisión y realizar cribados de tuberculosis e infección tuberculosa latente, con especial atención a los colectivos vulnerables, como las personas inmunodeprimidas, consumidoras de drogas o que abusan del alcohol, aunque también influyen otros factores sociales como el riesgo de exclusión, la marginalidad o la migración en condiciones deficientes.

ABORDAJE DE LA TUBERCULOSIS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS

El jefe del Área de Salud Pública de la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria del Ministerio del Interior, Enrique Acín, ha destacado que, si bien estos centros están "muy adelantados" respecto a los objetivos de 2030 contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), no se puede decir lo mismo de los planes para el abordaje de la tuberculosis.

"Las personas privadas de libertad provienen mayoritariamente de situaciones de marginalidad y exclusión", ha recordado Acín, explicando que las prisiones son para muchos el primer contacto sanitario reglado.

En las cárceles españolas se han registrado 31 casos de tuberculosis en 2024, un descenso de cuatro con respecto al año anterior; entre ellos hay 21 españoles y diez extranjeros, siendo hombres el 93,5 por ciento y con una edad media de 46 años.

El representante del Área de Salud de Cruz Roja Española, el doctor Juan Jesús Hernández, ha descrito las situaciones de precariedad en la que se encuentran los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo, y ha señalado la dificultad del abordaje en este recorrido migratorio, en el que para la detección de casos se centran más en sintomatología, dado que el Mantoux no ayuda, al provenir la mayor parte de zonas de alta prevalencia.

"Nadie es migrante en estas condiciones por capricho, son personas con necesidades a las que debemos atender por solidaridad como sociedad y por responsabilidad para con la salud pública", ha concluido, reivindicando la coordinación de los diferentes actores implicados en esta cuestión.