Rego pide luchar contra el estigma del VIH y garantizar procesos sanitarios "más ágiles y menos burocráticos"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, comparece ante la Comisión de Juventud e Infancia, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Rego comparece para informar sobre la actividad del ministerio y presentar la - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Rego, ha instado este viernes a mantener la lucha contra el estigma del VIH y a garantizar procesos sanitarios "más ágiles y menos burocráticos", ya que la salud "es un derecho" y que corresponde al Estado asegurarla "sin barreras y sin demoras".

"Hablar de VIH es hablar de ciudadanía, es hablar de igualdad, es hablar de derechos y no solo hay que hacerlo el 1 de diciembre, en esto estamos absolutamente convencidas y estamos absolutamente comprometidas, hay que hablar todo el año, todos los días debemos contribuir a romper estigmas", ha señalado durante su intervención en el acto 'VIH Vertical: Nacer y crecer con VIH', organizado junto a CESIDA.

La ministra ha recordado los avances de España en la prevención de la transmisión vertical del VIH, que ha pasado de superar el 26% a principios de los años 90 a situarse actualmente alrededor del 0,7%. "Esto no es una casualidad; es gracias a los servicios públicos de calidad", ha afirmado.

Por otra parte, ha destacado el movimiento que ha "luchado durante décadas por democratizar el acceso a los tratamientos y poner la salud en el centro"; y ha subrayado que el estigma sigue siendo "una forma de violencia que condiciona vidas, genera silencio e impide que muchas personas accedan a recursos o redes de apoyo".

CESIDA BUSCA PONER EL "VIH EN EL CENTRO DEL DISCURSO"

Por su parte, secretario general de CESIDA, Oliver Marcos, ha resaltado la importancia de que este acto se realizara fuera del 1 de diciembre, Día Mundial del VIH, para visibilizar que la lucha y la atención a las personas con VIH debe mantenerse los 365 días del año.

"No podemos obviar que la infección por VIH no es solo una cuestión biomédica, sino que es una cuestión de justicia social", por este motivo, aboga por "ponerlo en valor" dentro de la agenda mediática más allá del Día Mundial. Así, ha lamentado que el colectivo se siente en ocasiones "utilizado", y ha pedido que se hable pero poniendo el "VIH en el centro del discurso".

CESIDA, coordinadora estatal que agrupa a 79 entidades en todo el territorio nacional, trabaja diariamente en la atención a las personas con VIH y en la defensa de sus derechos, así como en políticas de prevención y acceso a cribados para el cuidado de la salud sexual. Marcos ha destacado que la necesidad de que se les "escuche, acoja y se generen espacios" donde puedan hablar, porque sus "vivencias son la mejor hoja de ruta para la acción política".

El acto también ha contado con la participación de Marisa Navarro, pediatra del Hospital Gregorio Marañón y miembro de la Corte de Niños y Adolescentes con VIH en España (CORISPE), quien ha destacado la vulnerabilidad de la infancia y adolescencia con VIH. "Crecer con VIH es complicado y requiere acompañamiento especializado", ha afirmado.

Además, se ha presentado a tres personas que han nacido con VIH y han compartido su experiencia: Sara del Arco, activista y técnica en Salud Comunitaria; Iván Garrido, psicólogo y director del Proyecto Kintsugi; y Belén Romero García, técnica social con experiencia en discapacidad. Los testimonios de estas personas, que han vivido la infección desde la infancia, han buscado poner en el centro sus necesidades y derechos, y dar a conocer cómo han vivido en España con VIH.