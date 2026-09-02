REIDE y CEAPA centran en el ejemplo familiar su campaña de este año de prevención de dolencias de espalda en escolares

Archivo - Estudiante con una mochila - KAJAKIKI/ ISTOCK - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda (REIDE) y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) han lanzado la campaña 'El poder del ejemplo familiar', su acción de este año para prevenir las dolencias de la espalda en los escolares españoles.

Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Fundación ASISA, justifica su foco en el hecho de que los hábitos se heredan, ya que recoge que es 6,7 veces más probable que los escolares hagan ejercicio cuando sus padres lo practican. Por ello, se dirige a las familias para fomentar la incorporación de rutinas saludables que ayuden a evitar el dolor de espalda durante toda la vida y a adoptar actitudes que, si el dolor aparece, reduzcan su duración.

"Entre los muchos efectos saludables que hacer ejercicio de manera regular ha demostrado científicamente destaca la reducción tanto de la duración de los episodios de dolor de espalda como del riesgo de padecerlos", ha indicado al respecto el director de REIDE y miembro de la Unidad de la Espalda del Hospital HLA Universitario Moncloa de Madrid, el doctor Francisco Kovacs, quien ha añadido que "durante la infancia es más fácil adquirir el hábito".

En este sentido, ha explicado que "en esa fase de la vida se consolidan más los comportamientos que se imitan que los consejos que se reciben", por lo que "el ejemplo familiar es determinante". En esta línea interviene esta campaña, que recuerda que el dolor lumbar es la primera causa de discapacidad en el mundo, y padecerlo durante la infancia y la adolescencia aumenta el riesgo de sufrirlo de manera crónica al ser adulto.

Ante ello, expone que existen hábitos saludables que se pueden adquirir durante esas etapas tempranas y que ayudan a reducir el riesgo de padecer este dolor y de que se cronifique. Estos son mantenerse físicamente activo, evitar el sedentarismo prolongado, practicar ejercicio de forma regular y, en caso de dolor, evitar el reposo innecesario y mantener el mayor grado de actividad que el dolor permita.

CAMBIOS REALISTAS, FACTIBLES Y PROGRESIVOS

Para conseguir incorporar estas costumbres, los padres pueden actuar mediante cambios realistas, factibles y progresivos en la rutina familiar. Así, esta acción anima a no solo dar consejos, sino predicar con el ejemplo, instaurando rutinas que incrementen la actividad física en las actividades cotidianas de toda la familia; y a reducir el tiempo sedentario de todos los miembros de la misma.

Además, es necesario instaurar pausas activas, siendo oportuno levantarse cada 50 minutos para moverse o caminar; facilitar que los hijos prueben distintos deportes y escojan el o los que más les gusten; intervenir correctamente si aparece un episodio de dolor de espalda, y saber cuándo conviene ir al médico, identificando las características de los casos en los que el dolor de espalda puede avisar de una enfermedad grave o requiere un diagnóstico profesional.

"Las familias desempeñamos un papel fundamental en la adquisición de hábitos saludables desde la infancia", ha insistido la presidenta de CEAPA, María Sánchez, que ha agregado que "pequeños gestos cotidianos" contribuyen "a prevenir problemas de salud que pueden acompañarles durante toda la vida". "La prevención del dolor de espalda empieza en casa y, por eso, es tan importante que las familias dispongamos de información y recursos que nos ayuden a educar en estos hábitos desde edades tempranas", ha explicado.

Por último, se alude a la importancia de este mensaje debido a que entre los 13 y los 15 años, alrededor de 69 por ciento de las chicas y el 51 por ciento de los chicos ya han padecido algún episodio doloroso. De hecho, a partir de los 15, su frecuencia es similar a la de los adultos.