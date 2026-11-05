Retrasar cinco años o más el segundo implante coclear reduce su rendimiento en niños, aunque mejora la audición conjunta

Archivo - Implantes cocleares. - SLADIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Retrasar cinco años o más la colocación del segundo implante coclear en niños con pérdida auditiva en ambos oídos reduce significativamente el rendimiento que este dispositivo alcanza por separado; sin embargo, incluso cuando han transcurrido más de cinco años entre ambas intervenciones, utilizar los dos implantes conjuntamente sigue proporcionando mejores resultados auditivos que utilizar uno solo, según un estudio presentado en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC).

El estudio, que analiza los resultados de 167 pacientes pediátricos tratados a lo largo de 26 años, y realizado en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, analizó a niños con pérdida auditiva bilateral que recibieron un implante coclear en cada oído en dos momentos diferentes entre 1999 y 2025.

Los 167 pacientes fueron clasificados según el tiempo transcurrido entre las dos intervenciones: menos de un año, entre uno y tres años, entre tres y cinco, entre cinco y siete y más de siete años. La edad media fue de 2,9 años en el momento del primer implante y de 5,7 años en el segundo.

El intervalo medio entre ambos fue de 2,85 años, aunque la mayoría de los niños recibió el segundo implante en una fase relativamente próxima a la primera intervención. El estudio encontró una relación inversa entre el tiempo transcurrido y el rendimiento auditivo del segundo implante: cuanto mayor era el intervalo, menor era su rendimiento cuando se utilizaba de forma aislada.

A partir de los cinco años de diferencia entre ambas intervenciones, el segundo implante obtuvo resultados significativamente inferiores a los del primero. Los intervalos más prolongados correspondieron fundamentalmente a pacientes tratados en etapas anteriores, cuando la colocación precoz de implantes en ambos oídos todavía no se realizaba de manera sistemática.

El menor rendimiento aislado del segundo implante cuando se coloca más tarde no significa, sin embargo, que este deje de aportar beneficio. Al utilizar conjuntamente los dos dispositivos, los resultados auditivos fueron mejores que con un único implante independientemente del tiempo transcurrido entre las dos intervenciones.

La diferencia se observa, entre otras pruebas, en la capacidad para entender palabras: la inteligibilidad media fue del 94% con el primer implante utilizado por separado, del 89,7% con el segundo y alcanzó el 97,7% al utilizar los dos conjuntamente.

El uso diario también aumentó tras recibir el segundo dispositivo: pasó de una media de 10 horas al día con un implante a 11,2 horas con ambos, un incremento del 12%. Los resultados respaldan así la conveniencia de reducir el tiempo entre ambos implantes cuando la implantación bilateral está indicada.

Al mismo tiempo, muestran que haber superado ese periodo no elimina el posible beneficio del segundo implante: incluso en los pacientes en los que habían transcurrido intervalos prolongados, la audición con los dos dispositivos continuó siendo mejor que con uno solo.