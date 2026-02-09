Reumatóloga demanda mejorar el diagnóstico precoz de la uveítis para evitar daño ocular irreversible

‘VI Curso SER de Patología Ocular Inflamatoria’. - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reumatóloga Vanesa Calvo, especialista del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, ha destacado la importancia de mejorar el diagnóstico precoz de la uveítis, una inflamación ocular de origen multifactorial que se asocia al 35 por ciento de casos de ceguera, para evitar un daño ocular irreversible.

"La detección precoz en estos casos es variable. En las formas agudas, los síntomas suelen facilitar una consulta temprana. Sin embargo, en las uveítis de inicio insidioso o asociadas a enfermedades inflamatorias sistémicas, el diagnóstico puede retrasarse", ha señalado en el marco del VI Curso SER de Patología Ocular Inflamatoria, organizado por la Sociedad Española de Reumatología, con la colaboración de UCB.

Se estima que uno de cada tres casos de uveítis está relacionado con alguna enfermedad reumática autoinmune o inflamatoria. Esta enfermedad puede manifestarse con ojo rojo, dolor ocular, fotofobia, visión borrosa o la percepción de manchas flotantes. En algunos casos, especialmente en determinadas formas crónicas o en población pediátrica, la inflamación ocular puede evolucionar de manera silente, sin sintomatología, y debutar cuando ya existen complicaciones visuales.

Con el objetivo de incrementar las cifras de diagnóstico temprano, Calvo ha detallado que las prioridades deben ser mejorar los circuitos de derivación rápida, reforzar la coordinación entre los distintos niveles asistenciales y aumentar la sensibilización sobre la patología.

La especialista, una de las coorinadoras de la jornada, también ha apuntado la necesidad de optimizar el seguimiento de pacientes de riesgo y promover estrategias terapéuticas que permitan un control adecuado de la inflamación evitando el uso prolongado de corticoides si no son necesarios.

Por su parte, el jefe del Servicio de Reumatología del Hospital de Mérida, Raúl Veroz, ha puesto en valor el trabajo multidisciplinar entre oftalmología y reumatología, lo que permite una valoración integral del paciente, mayor precisión en el diagnóstico y un tratamiento ajustado tanto a la afectación ocular como a la enfermedad sistémica subyacente, lo que finalmente contribuye a preservar la visión y a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Veroz, también coordinador de la iniciativa, ha abogado por fomentar la formación conjunta de las dos especialidades y fortalecer los lazos de unión para garantizar una mejor calidad de la asistencia sanitaria. Además, ha pedido impulsar la investigación con estudios y ensayos clínicos de calidad que amplíen las posibilidades terapéuticas frente a las uveítis.

La presidenta de la Asociación de Uveítis (AUVEA), Virginia Nistal, ha subrayado que la atención multidisciplinar "marca la diferencia en la evolución de la uveítis" y, además de demandar la creación de unidades multidisciplinares, ha reclamado optimizar los circuitos de derivación para que los pacientes lleguen a estas unidades "en el momento adecuado".

TRATAMIENTOS MÁS EFICACES Y DIRIGIDOS

La reumatóloga Vanesa Calvo ha resaltado los avances que se han producido en los últimos años en el ámbito de la inflamación ocular, sobre todo gracias al desarrollo de tratamientos más eficaces y dirigidos, que han permitido mejorar su control y reducir complicaciones y secuelas.

Calvo también ha destacado que la estandarización del manejo clínico y el enfoque terapéutico compartido entre diferentes especialistas han supuesto "un paso importante hacia una atención más homogénea y de mayor calidad".

Esta nueva edición del curso de la SER de Patología Ocular Inflamatoria ha contado con la colaboración de UCB en el marco de la campaña 'El Arte de la Innovación', una iniciativa que busca apoyar a los profesionales de la reumatología de España en su formación y desarrollo de la mano de la SER.

El curso, con una metología eminentemente práctica, ha enfatizado la visión multidisciplinar entre reumatología y oftalmología, ha incorporado actualizaciones terapéuticas y ha abordado el manejo de casos complejos y refractarios". Raúl Veroz ha insistido en la importancia de "una formación específica del reumatólogo en un área clave para prevenir daño visual", como las uveítis.