Infosalus.- SAE exige que la titulación de Técnicos en Cuidados de Enfermería sea de grado superior

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MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha reclamado que la titulación de los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) sea de grado superior al considerar que las responsabilidades, la autonomía y la complejidad de sus funciones, así como el incremento de la carga asistencial derivado del envejecimiento de la población, requieren este nivel de formación.

Así lo ha reclamado el SAE en las alegaciones que ha presentado al proyecto del Real Decreto por el que se establece el título de formación profesional de grado medio de Técnico en Cuidados de Enfermería y se fijan los aspectos básicos del currículo.

El sindicato subraya que la Administración debe diseñar el título con "visión de futuro" y que refleje la realidad competencial que asumen los TCE. "Configurarlos como grado superior es el único camino para forzar el engranaje perfecto con la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), a la que SAE ya presentó alegaciones el pasado mes de abril para que se establezca una nueva clasificación de las profesiones sanitarias que incorpore a las profesiones tituladas universitarias y a las profesionales tituladas de formación profesional, de manera que la ley se adapte a los hospitales y centros de salud, incorporando como profesiones sanitarias a todas las categorías, garantizándoles el mismo reconocimiento de identidad sanitaria", señala el sindicato.

Entre las principales alegaciones, y teniendo en cuenta la consulta pública realizada por la administración, el SAE considera que el nuevo título debe ser el de Técnico en Cuidados de Enfermería y de 2.000 horas, de manera que, a su juicio, se debe omitir cualquier mención a la palabra "auxiliar", pues "denota un sesgo clasista".

En este sentido, considera que se deben incorporar los cuidados como fundamentales y específicos, y no como "auxiliares", y dejar claro que el TCE es un profesional autónomo, por lo que debe desaparecer el término "colaborar".

"La nueva regulación proyectada del título de Técnico en Cuidados de Enfermería debe recoger las necesidades y realidades de estos profesionales con respecto a la nueva denominación, que debe ser exclusivamente la de Técnicos de Enfermería, y que el título formativo sea de grado superior", ha explicado Isabel Lozano, secretaria de organización y comunicación de SAE.

"De esta manera, se adecúa su formación a la realidad material que vienen asumiendo desde hace años con el reconocimiento reglado que su ejecutoria merece, lo que haría posible la actualización de sus funciones, cuya regulación no ha sido revisada desde el año 1973. Y, finalmente, que se adapte la definición de sus funciones y competencias a la independencia y autonomía propias con la que las desarrollan", ha finalizado Lozano.