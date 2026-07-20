Infosalus.- SAE reclama medidas para abordar los problemas de las TCAE tras el informe de Sanidad

Archivo - Concentración del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ante la sede del SAS en Sevilla capital. - SINDICATO DE TECNICOS DE ENFERMERIA - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), Cristóbal Arjona, ha subrayado la necesidad de avanzar en la puesta en marcha de medidas para abordar los problemas detectados en el análisis nacional sobre la situación de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en España, publicado este lunes por el Ministerio de Sanidad.

"Ahora lo importante es avanzar y con los datos en la mano poner en marcha las medidas adecuadas para solucionar los problemas planteados. Estamos convencidos de que así será y que el Ministerio aprovechará al máximo la oportunidad que esta iniciativa brinda para hacer realidad algunos de los compromisos adquiridos", ha indicado Arjona.

En este contexto, el sindicato ha subrayado que las conclusiones del documento, en el que han participado más de 30.000 profesionales, coinciden con sus reivindicaciones fundamentales. El informe confirma que el reconocimiento de las competencias, la adecuación de las cargas de trabajo y las plantillas y el desarrollo de una carrera profesional son sus principales prioridades.

Asimismo, el trabajo estima que en 2025 trabajaban en España alrededor de 168.000 TCE, de las que entre 136.000 y 137.000 desarrollaban su actividad en el ámbito sanitario del Sistema Nacional de Salud (SNS). En este sentido, SAE afirma que siempre ha reivindicado la necesidad de contar con un registro de profesionales único y homogéneo que sea la base que permita una planificación estratégica y efectiva de los recursos humanos.

No obstante, el Sindicato de Técnicos de Enfermería subraya que siempre ha puesto en valor la importancia de este estudio ante la ausencia de análisis institucionales sobre los técnicos en cuidados de enfermería, una situación que, a su juicio, ha perjudicado al colectivo al no permitir evaluar el impacto de estos profesionales en el modelo sanitario.

Según el informe, la dotación de personal es una de las principales preocupaciones del colectivo. Solo el 25,4 por ciento de las TCE considera que siempre o casi siempre hay profesionales suficientes para prestar cuidados de calidad, mientras que cerca de tres de cada cuatro señalan que las limitaciones de plantilla dificultan la atención necesaria y aumentan la sobrecarga asistencial.

Pese a estas dificultades, el 73,31 por ciento considera que su trabajo contribuye siempre, o casi siempre, a mejorar los resultados en salud. Sin embargo, una de cada cuatro profesionales afirma que tiene que dejar de realizar actividades propias del cuidado con esa misma frecuencia por falta de tiempo, lo que refleja el impacto de la sobrecarga sobre la atención prestada.

Aunque el 80,05 por ciento afirma que su trabajo tiene un elevado valor social y el 69,13 por ciento valora positivamente su profesión, solo el 9,57 por ciento cree que la población reconoce adecuadamente su labor siempre o casi siempre. Cuando la valoración se refiere al puesto de trabajo concreto, el porcentaje de respuestas positivas desciende al 57,8 por ciento.

PREOCUPACIÓN POR LOS DATOS DE SALUD MENTAL

Para el sindicato, son "especialmente preocupantes" los datos referidos a la salud mental de los TCE que reflejan una carga superior a la de médicos y enfermeras europeos. Así, el 37,1 por ciento presenta síntomas compatibles con un probable trastorno depresivo mayor y el 24,4 por ciento alcanza niveles compatibles con un probable trastorno de ansiedad. El desgaste diario supone que el 90,7 por ciento reporta cansancio crónico, el 74,9 por ciento sufre problemas de sueño y el 82,3 por ciento manifiesta preocupación excesiva.

Por su parte, el Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, agradeció al Sindicato de Técnicos de Enfermería, en la inauguración del XXXV Congreso Nacional en Málaga el 25 de mayo, la difusión que llevó a cabo de esta encuesta y ha permitido elaborar este informe, reconociendo igualmente el avance de algunas de las reivindicaciones del Sindicato en lo referente a su titulo formativo.

"Confiamos en que de la misma manera que cada vez estamos más cerca de cumplir este objetivo el resto de las reivindicaciones se hagan realidad a la mayor brevedad posible", ha finalizado Arjona.