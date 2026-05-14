SAE y TECNOS piden unidad sindical a CCOO y UGT para impulsar la reclasificación de técnicos sanitarios

Archivo - Técnicos de enfemería se concentran frente al Congreso de los Diputados - SAE - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) y el Sindicato Nacional de Técnicos (TECNOS) han solicitado una ronda de contactos con UGT, CCOO y otras plataformas para coordinar movilizaciones conjuntas en defensa de los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) y Técnicos Superiores Sanitarios (TSS), con el objetivo de acelerar su reconocimiento, reclasificación y mejora retributiva.

Ambas organizaciones han defendido la necesidad de "unidad por encima de siglas" y han mostrado su disposición a unificar calendarios de protestas, e incluso a desconvocar movilizaciones propias, para consensuar una estrategia común que refuerce la presión sobre las administraciones. En este sentido, subrayan que la división sindical "no beneficia" a los colectivos cuando comparten las mismas reivindicaciones.

"Nuestra intención es abrir un diálogo encauzado a unificar fechas de movilizaciones, estando incluso dispuestos a desconvocar la nuestra para buscar una fecha consensuada", señalan en un comunicado.

Esta solicitud de unión de fuerzas sindicales en sus respectivos ámbitos de representación "es ya un clamor de los colectivos afectados", teniendo en cuenta que "el reconocimiento, la reclasificación, la remuneración y la rapidez en la aplicación de las reivindicaciones se hace ya una necesidad imperativa para ambos colectivos profesionales".