Sánchez anuncia 18 millones de euros para reforzar la investigación en salud de las mujeres

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), a su llegada a la presentación del programa ‘Somos. Contamos: fin de la discriminación de las mujeres en la investigación de la salud’, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España). El programa busca reducir la - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el programa 'Somos. Contamos: fin de la discriminación de las mujeres en la investigación de la salud' triplicará la inversión en investigación y desarrollo (I+D) destinada específicamente a la salud de las mujeres, hasta alcanzar los 18 millones de euros.

"Va a servir para impulsar la investigación, el diagnóstico y el tratamiento en áreas que no han recibido la atención necesaria y que condicionan la vida de miles de mujeres en nuestro país. Hablamos del dolor crónico, las enfermedades autoinmunes y tiroideas, así como de la salud cardiovascular y la salud mental", ha señalado durante la presentación del programa en la Fundación Ortega-Marañón.

En este sentido, Sánchez ha subrayado que el objetivo del programa es paliar la "desigualdad estructural y sistémica" que persiste entre hombres y mujeres en los ámbitos de la investigación y la innovación biomédica.

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