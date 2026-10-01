Sánchez se reúne con el director ejecutivo de Roche y presidente de los CEO de biofarmacéuticas para hablar del sector

Archivo - Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el director ejecutivo del grupo Roche y presidente de la Biopharmaceutical CEOs Roundtable (BCR), Thomas Schinecker. - POOL MONCLOA/SANDRA ARMADA - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido esta mañana un encuentro, en el Complejo de la Moncloa, con el director ejecutivo del grupo Roche y presidente de la Biopharmaceutical CEOs Roundtable (BCR), que agrupa a los primeros ejecutivos de las 17 principales farmacéuticas innovadoras del mundo, Thomas Schinecker.

En ella, han analizado los principales retos de un sector clave como el farmacéutico y las acciones a seguir desarrollando para que Europa y España tengan un papel de liderazgo en innovación.

Durante la reunión, a la que han asistido también el director de la Oficina de Asuntos Económicos y G-20, Manuel de la Rocha, y el director general de Roche España, Patrick Wallach, el presidente del Gobierno ha destacado que España quiere, además de mantener su liderazgo en ensayos clínicos, fortalecer su posición como nodo de innovación farmacéutica, reforzando la competitividad de la industria.

En este contexto, ha defendido la importancia de la Estrategia de la Industria Farmacéutica, y su modelo de gobernanza, que considera esencial la colaboración público-privada con la industria farmacéutica, cumpliendo así una de las reivindicaciones más demandadas por el sector.

El Gobierno señala su "apuesta decidida" por la colaboración público-privada y la atracción de inversión extranjera, como dinamizadores de la economía, la generación de empleo de calidad y el impulso del conocimiento científico y técnico.