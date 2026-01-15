Infosalus.- Sanidad admite a 35.503 personas en las pruebas de la formación sanitaria especializada, un 10,7% más que el año pasado

Archivo - Fachada del Ministerio de Sanidad, Juventud e Infancia y Derechos Sociales y Agenda 2030, a 8 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha admitido a un total de 35.503 personas en las listas definitivas de las pruebas selectivas de formación sanitaria especializada, lo que representa un aumento del 10,7 por ciento respecto a la convocatoria del año anterior.

El departamento que dirige la ministra Mónica García ha destacado además que el 74,28% de los admitidos son mujeres. Por titulaciones, el número más alto recae en 'Medicina', con 16.763 ; seguido de 'Enfermería' con 11.204 candidatos; 'Psicología' (4.016 personas); 'Farmacia' (1.474); 'Biología' (1.338); 'Física' (407); y 'Química' (301).

Pese al incremento del número de solicitantes (36.544 estudiantes este año), se ha reducido el número de personas no admitidas en comparación con la convocatoria anterior. Además, se han tramitado más de 5.000 subsanaciones, motivadas en su mayoría por la presentación de documentos por parte de los aspirantes que no se ajustaban a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Las pruebas de acceso para las diferentes titulaciones están previstas para el 24 de enero de 2025. El llamamiento para el examen este año será a las 13.30 horas, para dar comienzo a las 14.00 horas.

Las personas aspirantes que figuren como no admitidas en el listado definitivo podrán presentarse a la realización del ejercicio. No obstante, Sanidad ha aclarado que la corrección de la prueba quedará condicionada a la estimación del recurso de alzada que, en su caso, se haya interpuesto contra la exclusión.

Por último, el Ministerio ha explicado que la mesa y la sede de examen podrán consultarse en los listados definitivos de personas admitidas y no admitidas, publicados al efecto. La información se puede consultar en la página web de Formación Sanitaria Especializada: https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/index.xhtml.