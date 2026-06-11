Sanidad ampliará 'Tardes con Plan', la nueva convocatoria prevé alcanzar a más de 200.000 menores en todo el país

Ministra de Sanidad, Mónica García - MINISTERIO DE SANIDAD

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que ya están trabajando "ultimando una nueva convocatoria que verá la luz de forma inminente", que permitirá ampliar significativamente el alcance de este programa, cuyo objetivo es llegar a más de 200.000 niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional.

"Queremos que esta iniciativa siga creciendo, que llegue cada vez a más barrios, que llegue cada vez a más municipios", ha señalado la ministra en la inauguración del Acto 'Tardes con Plan', donde ha señalado que la nueva convocatoria va a incluir dos nuevas modalidades de participación, permitiendo recoger formas de intervención adaptadas a las diferentes realidades.

'Tardes con Plan' es un programa estatal de ocio saludable dirigido a infancia y adolescencia que busca crear entornos protectores y combatir la obesidad infantil desde un enfoque social y preventivo.

En esta iniciativa, que esta enmarcada en el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil 2022-2030 (PENROI), y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), cuya dotación supera los 78 millones de euros, desarrolla proyectos con 95 actuaciones en 28 provincias de 15 comunidades autónomas y llegarán a más de 12.800 niñas, niños y adolescentes a través de actividades extraescolares gratuitas.

"Esta iniciativa parte de un Plan Estratégico Nacional para la reducción de la obesidad infantil, que es una estrategia liderada por el Ministerio de Sanidad, pero que parte de una idea de que la obesidad infantil no puede entenderse solamente como una cuestión de una responsabilidad individual, no se puede entender tampoco desde un punto de vista meramente sanitario, meramente clínico, sino que es un desafío social, es un desafío colectivo que exige respuestas no solamente públicas, sino también respuestas sociales, son respuestas colectivas", ha explicado.

Pero va más allá, ya que base es el "bienestar de los niños, de las niñas y del adolescente", el que "puedan tener acceso a espacios seguros para poder jugar, para tener ocio saludable, para poder hacer deporte, para poder relacionarse, para poder sociabilizar, tiempo disponible en familia". Y ha recordado que cuando se habla de obesidad infantil no solamente se habla de alimentación, también de sus entornos que son determinantes en su crecimiento.

"Hablamos del derecho que tiene cada uno de los niños y niñas para crecer en entornos saludables, crecer en barrios saludables, ciudades saludables, colegios saludables, y esto pues abarca muchísimas más entidades que lo que es solamente el entorno físicamente sanitario", ha añadido.

El programa propone actividades que son atractivas, gratuitas, divertidas, saludables durante las tardes, creando oportunidades para jugar, oportunidades para compartir, disfrutar, mientras se promueven además hábitos positivos relacionados con la alimentación, con el descanso, con las pantallas, con la actividad física y con el bienestar emocional.

En España, cuatro de cada diez niñas y niños presentan exceso de peso (sobrepeso u obesidad), una prevalencia que se duplica en los hogares con menores ingresos, lo que pone de manifiesto la estrecha relación entre salud y desigualdad social.

Para la ministra, la obesidad infantil "no puede entenderse como una cuestión de responsabilidad individual, sino como un desafío colectivo que exige respuestas públicas y sociales". En este sentido, ha subrayado que se trata de "la manifestación visible de problemas mucho más profundos relacionados con los determinantes sociales de la salud".

"Cuando hablamos de obesidad infantil, estamos hablando de equidad, de oportunidades y del derecho de cada niño y cada niña a crecer con salud, sin que el barrio en el que vive o la renta de su familia condicionen su bienestar presente y futuro", ha afirmado.

Y con iniciativas como 'Tardes con Plan', el Ministerio de Sanidad refuerza el compromiso que tenemos con la salud pública, con la equidad y apostamos por políticas preventivas, porque esto no deja de ser una política preventiva de primer nivel. (...) Las políticas preventivas no abren titulares, no dan votos, no dan rédito político, pero son las que realmente funcionan y transforman nuestra sociedad".