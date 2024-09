Sanidad asegura que la prescripción enfermera "no es para sustituir a los médicos" sino para "mejorar la atención"

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tras la controversia creada por los médicos tras la publicación de la guía que autoriza la dispensación de medicamentos contra la infección de orina sujetos a prescripción médica por parte de las enfermeras, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado que "la prescripción enfermera no es para sustituir a los médicos", es para "mejorar la atención a los pacientes".

"Adecuar y compatibilizar las funciones a las capacidades de unos profesionales cada vez más y mejor formados no es para sustituir a otras profesiones, es, sobre todo, para mejorar la atención a los pacientes", ha señalado en su cuenta de 'X' en respuesta a la Plataforma Contra la Privatización de los Centros de Salud de Atención Primaria Madrid.

La respuesta se produce después de que la plataforma haya apuntado que "en la vida real las enfermeras no quieren hacer nada de eso, ni recetar, ni tratar sin el médico" y que "todo esto viene por la falta de médicos y la intención de sustituirlos pasando su trabajo a otras categorías".

"Los médicos de familia haciendo ecografía en Atención Primaria no es para sustituir a los radiólogos. La prescripción social en la consulta de Atención Primaria no es para sustituir a los trabajadores sociales. Que los intensivistas hagan ecocardiografía a sus pacientes no es para sustituir a los cardiólogos", ha declarado Padilla.

Asimismo, Padilla ha recalcado que "este avance competencial y modificaciones de los que en inglés se llama el 'skill mix' es, además imparable porque no es algo sanitario, sino una dinámica que lo excede, un factor de estímulo para todas las categorías profesionales y el lugar donde surgen formas mejores de hacer las cosas".