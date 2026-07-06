Sanidad busca iniciar el debate de la ley de gestión pública en el Congreso a la vuelta del verano

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, durante el desayuno informativo organizado por Executive Forum. - EXECUTIVE FORUM

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha avanzado este lunes que el Ministerio de Sanidad espera y quiere iniciar el debate a la totalidad del Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) "en el nuevo periodo de sesiones", es decir, a la vuelta del verano.

Así lo ha señalado en su intervención en un desayuno informativo organizado por Executive Forum, donde ha destacado que es la "primera vez" desde 1997 que se hace una ley de gestión pública "que tenga verdaderamente un ánimo de cambiar un poco el escenario del juego". Esta ley, aprobada en Consejo de Ministros el pasado mayo, busca limitar la colaboración público-privada en sanidad.

Padilla ha explicado que la Ley de gestión del SNS de 1997 ha permitido que, en la actualidad, haya en algunas comunidades autónomas empresas que cuentan con una "protección de la financiación 'ad infinitum' mucho superior a la que tiene, por ejemplo, en esa misma comunidad autónoma, la Atención Primaria en su conjunto".

"Creo que, básicamente, esta ley a lo que intenta responder es a una pregunta y es ¿el sistema sanitario puede permitirse que cada vez que tiene que invertir en una mejora de sus infraestructuras, lo que haga sea encargarle a otro esa mejora de las infraestructuras?", ha aseverado.

Sobre las acusaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de querer "acabar" con la sanidad madrileña a través de esta normativa, el secretario de Estado ha explicado que la ley lo que establece es que aquella comunidad que quiera iniciar un proceso de desprivatización "no va a estar sola".

Por ello, ha apuntado que no se va a obligar a la presidenta madrileña a desprivatizar, pero que cuando haya en la Comunidad de Madrid un gobierno que quiera revertir las concesiones, en el momento en el que estas venzan, podrá recurrir al Ministerio de Sanidad para resolver dudas.

"Así que nada, Isabel Díaz Ayuso puede estar tranquila porque no vamos a obligarla a nada, pero sí que esperamos que a partir de 2027 podamos empezar los procesos de reversión de la privatización en Madrid, sin lugar a dudas", ha añadido.

POLÍTICA FARMACÉUTICA

Durante su intervención, Javier Padilla ha hecho un repaso del trabajo ministerial, profundizando tanto en las medidas que el Ministerio de Sanidad ya ha puesto en marcha como en aquellas en las que sigue avanzando, con el propósito de dejarlas aprobados en esta legislatura o, al menos, terminadas de cara a la siguiente.

En política farmacéutica, ha destacado la aprobación de la Estrategia de la Industria Farmacéutica, que incorpora a los principales actores de este sector "a una misma mesa", así como el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y el real decreto de precio y financiación de medicamentos.

Respecto a esta última normativa, ha puntualizado que su trámite de audiencia pública ha sido ampliado hasta el próximo día 21. Aunque ha admitido que se trata de un real decreto "aburrido" porque aborda solo procedimientos, ha subrayado que no tenerlo a día de hoy "es un lastre", mientras que contar con él supone "el complemento perfecto" al Real Decreto de Evaluación de Tecnologías.

Además, ha destacado que la ley de medicamentos y productos sanitarios, un texto "tremendamente ambicioso" que "consigue dar respuestas concretas a las necesidades de cada uno de los actores en el conjunto de la cadena de trabajo", pasará por el Consejo de Ministros "a lo largo de este mes" para, tras ello, ser remitido al Congreso.

Padilla ha subrayado que, en el proceso de elaboración de esta normativa, se ha escuchado a "los diferentes agentes implicados", por lo que ha afirmado que los "cambios" que se van a hacer al texto van a hacer que sea una ley "deseada por el conjunto del sector, desde pacientes hasta profesionales, hasta organizaciones de la sociedad civil, hasta el sector industrial".

Tras ello, ha insistido en su defensa a la confidencialidad de los acuerdos de precios de medicamentos en el contexto de la política farmacéutica impulsada por la administración de Donald Trump en Estados Unidos. Esta medida ha sido incorporada como enmienda a la Proposición de Ley del Programa de cribado neonatal del SNS y aún tiene que ser refrendada por el Senado para su aplicación.

"No existe el derecho de las empresas farmacéuticas a la confidencialidad. Existe el derecho de los pacientes a poder acceder a los medicamentos, y existe la obligación de las instituciones a poner en marcha las iniciativas legislativas que sean necesarias para poder garantizar y poder defender eso", ha detallado.