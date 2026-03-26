Sanidad y las CCAA abordan mañana la situación de la huelga de médicos en el Consejo Interterritorial del SNS

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, durante el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el Ministerio de Sanidad, a 9 de febrero de 2024, en Madrid (España). El Ministerio de Sanidad y las CCAA se han reuni - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad aborda este viernes con las comunidades autónomas la situación de la huelga de médicos, dentro Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), tal como le han pedido algunas Consejerías de Sanidad por carta a la ministra Mónica García, con el objetivo de conocer el impacto de dicha huelga y su afectación en la asistencia sanitaria.

Además, en el pleno ordinario se informará a las CCAA sobre varios proyectos normativos entre los que se encuentran los Anteproyectos de la Ley de las Organizaciones de Pacientes y la Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, dos normas con las que el Gobierno quiere reforzar el papel de las asociaciones de pacientes en la toma de decisiones sanitarias y blindar la transparencia y la buena gobernanza del SNS.

Por otro lado dos proyectos de RD técnicos pero relevantes, por un lado uno que refuerza los criterios de calidad y seguridad en radiodiagnóstico y ajusta el marco ya vigente para medicina nuclear, con más exigencia en programas de garantía de calidad, control de dosis y formación de los profesionales; y otro proyecto de real decreto que aprueba los nuevos Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial y del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, para actualizar la gobernanza, las funciones y la representación institucional de la profesión médica.

En cuanto a la coordinación por el Pleno, se aprueban indicadores para seguir el Marco Estratégico de Cuidados de Enfermería y se aprueba el documento 2026-2030 de la Estrategia de Cuidados Paliativos, que orientará cómo se organizan y evalúan estos cuidados en todo el SNS.

Se actualizan herramientas sensibles: segunda edición del Manual de Buenas Prácticas en eutanasia, documento de consenso para enfermedad renal crónica y refuerzo de las Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel, además del manual del Registro de Enfermedades Raras.

Se cierran acuerdos de reparto de fondos a las CCAA para refugiados y para la Red de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, ligados a la planificación anual de trabajo en estas materias.

Además, las CCAA y Sanidad deberán aprobar la actualización del documento de consenso sobre prevención de la fragilidad y caídas en la persona mayor (2026), que fija pautas comunes para detectar y prevenirlas dentro del SNS.

Y, finalmente, antes de los ruegos y preguntas, se dará información de distintas iniciativas: informe anual de violencia en la infancia; mapa de recursos de cuidados paliativos; informe el dl impacto laboral del cáncer; informe de poliomielitis y personas afectadas; huella de carbono sanitaria; memoria de actividades en Atención Primaria y Memorias sobre el estado de ejecución de los créditos transferidos a las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

Aquí destaca la nueva Estrategia Nacional de Donación y Trasplante de Órganos 2026-2030, que busca aumentar donantes y trasplantes manteniendo calidad y equidad; y el informe sobre los avances de la Estrategia de Salud Digital del SNS.