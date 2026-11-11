Sanidad y Cesida lanzan 'infoprep.org', web para informar y sensibilizar sobre la profilaxis preexposición al VIH

Archivo - Pastilla de profilaxis prexposición del VIH (PrEP). - NITO100/ISTOCK - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad y la Coordinadora Estatal de VIH y sida (Cesida) han anunciado el lanzamiento de 'infoprep.org', una nueva web para informar y sensibilizar sobre la profilaxis preexposición al VIH con contenidos sencillos, accesibles y basados en fuentes contrastadas.

El portal, que tendrá su presentación oficial en el marco de una campaña de sensibilización y promoción que se va a llevar a cabo antes de diciembre, ha sido destacado durante la reciente celebración de la jornada 'Cultura, comunidad y VIH: nuevas miradas para erradicar el estigma', que se ha desarrollado en la sala de prensa del Ministerio.

Dedicado al acompañamiento comunitario y a la capacidad del arte para acercar la realidad de las personas con el VIH a la sociedad y combatir la discriminación, el evento ha servido para adelantar que 'infoprep.org' explica qué es la PrEP, a quién está dirigida, cómo acceder a ella y qué seguimiento requiere, además de resolver preguntas frecuentes sobre su uso.

EL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO

No obstante, también se han abordado otros aspectos de la enfermedad, como el momento del diagnóstico, en una mesa que ha contado con la participación del miembro de la madrileña Universidad de Alcalá de Henares (UAH), Miguel A. Ramiro Avilés; el integrante de la Fundación Seisida, Carlos Iniesta Mármol; la representante de la División de Control de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Hepatitis Virales y Tuberculosis del Ministerio de Sanidad, Ivana Gallego García; y la coordinadora de áreas de Cesida, Nuria Gatell.

Tras analizar la brecha entre los avances científicos y la percepción social del VIH, las barreras para ejercer los derechos en igualdad y el papel del pacto social frente a la discriminación, se ha evaluado el acompañamiento tras la detección, con atención a las necesidades de información y apoyo, el miedo al rechazo y la importancia de reforzar la colaboración entre los servicios sanitarios y las entidades comunitarias.

Además, y bajo la moderación del secretario general de Cesida, Oliver Marcos, se han puesto ejemplos de como el teatro, la música y otras expresiones artísticas pueden cuestionar estereotipos. Para ello, se ha contado con el periodista, comunicador y protagonista de la propuesta teatral 'Punto Positivo', Sergio Silva; la artista multidisciplinar y activista, Cao Kaal, y la psicóloga, sexóloga y activista trans, Elena Gutiérrez.