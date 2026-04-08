Infosalus.- Sanidad y el Comité de Huelga aplazan su reunión de hoy tras el desacuerdo sobre el mediador

Archivo - Manifestantes portan una pancarta que reza "Por un Estatuto propio para la profesión médica y facultativa" durante la manifestación con motivo de la huelga de médicos contra el nuevo Estatuto Marco, frente al Congreso de los Diputados, a 3 de oc - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad y el Comité de Huelga han aplazado la reunión de este miércoles para abordar el conflicto en torno al Estatuto Marco debido al desacuerdo sobre la figura de mediación, para la que Sanidad había propuesto a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP).

El departamento liderado por Mónica García ha aseverado en un comunicado que el Comité "se ha negado a sentarse a negociar" a las puertas de la propia reunión. Según Sanidad, los sindicatos han rechazado participar en el diálogo, "despreciando" la labor mediadora de los pacientes, pese a que ambas partes habían acudido al Ministerio.

Sanidad ha reprochado al Comité que, tras más de 25 reuniones en las que se han alcanzado acuerdos bilaterales en varias de ellas, "en ningún momento" ha existido voluntad de desescalar el conflicto por parte de los convocantes, sino que, por el contrario, han rechazado "de forma reiterada" todas las vías de diálogo planteadas, incluyendo los sindicatos del Ámbito, el Foro de la Profesión Médica y, ahora, a los pacientes.

Pese a ello, el Ministerio ha reiterado su "voluntad de diálogo y de búsqueda de soluciones", y ha emplazado al Comité de Huelga a una nueva reunión el próximo lunes 13 abril a las 15.00 horas. Según ha confirmado Europa Press, la intención de Sanidad es mantener la presencia de un mediador.

EL COMITÉ MANTIENE SU RECHAZO A LA MEDIACIÓN

Por su parte, el Comité de Huelga ha informado de que la decisión de abandonar la reunión ha sido tomada por "ambas partes". Según ha detallado, al inicio del encuentro ha insistido en su rechazo a la figura del mediador/observador "impuesta unilateralmente" por Sanidad, que había propuesto la participación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP).

Mientras, el Ministerio ha defendido esta figura, argumentando que los sindicatos "se debían ceñir" al acuerdo alcanzado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), a propuesta de varias comunidades autónomas con el objetivo de desbloquear el conflicto.

El Comité de Huelga ha explicado que su rechazo a la mediación de la POP se debe a que no ha sido consensuada y pactada por ambas partes, así como a que no cumple con los "requisitos exigibles" a un proceso de conflicto laboral como el que se está desarrollando, por lo que considera que esta figura se "aleja" de lo que se espera como necesario para desencallar la situación.

En este sentido, los sindicatos han aseverado que la imposición de la figura de mediación solo busca "de forma deliberada" generar una polémica "para ocultar la incapacidad del Ministerio para abordar de manera seria y responsable las reivindicaciones del colectivo médico y facultativo".

Debido a esta incapacidad "patente" de Sanidad para resolver el conflicto, después de más de un año de movilizaciones por un Estatuto Marco médico, el Comité ha anunciado que eleva su petición al Gobierno para que se implique en alcanzar una solución consensuada.

SE MANTIENE LA HUELGA

El Comité de Huelga ha manifestado su voluntad de continuar las negociaciones siempre que Sanidad retire la figura del mediador y muestre una "auténtica capacidad negociadora y no una mera estrategia dilatoria". Mientras, ha señalado que mantiene los paros convocados, de forma que las próximas jornadas de huelga se celebrarán del 27 al 30 de abril.

En este punto, los sindicatos han lamentado que los pacientes se hayan visto envueltos en esta polémica por la "instrumentalización" que ha llevado a cabo el Ministerio y se han disculpado por los problemas que la huelga pueda ocasionar, pero han precisado que es su "última opción" para mejorar las condiciones de los profesionales y la calidad y seguridad de la atención.

El Comité de Huelga ha manifestado que el documento de tres páginas que le remitió Sanidad antes de esta reunión "no incorpora nada más que modificaciones retóricas respecto al borrador previo, que no suponen ninguna aproximación real a las reivindicaciones concretas del colectivo médico".

Así, ha recordado que sus reivindicaciones se centran en establecer una jornada máxima semanal obligatoria de 35 horas y una jornada máxima diaria obligatoria de 12 horas, sin distinción con el resto de colectivos profesionales; y establecer el procedimiento y los plazos para elaborar un marco normativo específico de la profesión médica y facultativa.

También reclaman la creación de una mesa de negociación específica para el colectivo; una clasificación profesional que refleje la singularidad médicos y facultativos en cuanto a cualificación, funciones, responsabilidad y liderazgo; y la jubilación anticipada.

En paralelo, demandan garantías en materia de descansos y conciliación, igualdad efectiva entre hombres y mujeres en materia de maternidad, embarazo, parto y lactancia y la declaración de la profesión médica como profesión de riesgo.