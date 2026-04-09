Infosalus.- Sanidad se compromete a ampliar el acceso al cribado de cáncer de mama desde los 45 hasta los 74 años

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MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha trasladado este jueves a María Varela, paciente de cáncer de mama metastásico con 43 años, su compromiso para ampliar el acceso al cribado de cáncer de mama desde los 45 hasta los 74 años, en línea con la evidencia científica, una recomendación que podría publicarse a final de año si las comunidades autónomas dan su visto bueno.

"Salgo contenta", ha destacado en una entrevista con Europa Press después de reunirse con el director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, y con la subdirectora general de Promoción de la Salud y Prevención, Estefanía García.

Según ha detallado Varela, que registró a principios de marzo 65.000 firmas para exigir adelantar las mamografías a los 40 años, los responsables ministeriales han admitido que España es "deficitaria" en los cribados de cáncer de mama, en comparación con países de Europa. En la actualidad, la recomendación de mamografía en España se dirige a mujeres de entre 50 y 69 años.

Por ello, se han comprometido a impulsar esta línea de trabajo, que ya tienen activa, y llevar la propuesta de ampliación a la Comisión de Salud Pública en mayo. Tras ello, tendría que pasar por la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación y, a continuación, someterse a votación por parte de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

En paralelo, Sanidad ha accedido a recopilar datos detallados sobre las pacientes de cáncer de mama en España para conocer si la evidencia apunta a la posibilidad de reducir más la edad de acceso a las pruebas, hasta los 40 años, como reclama Varela.

"Estoy contenta porque es una base muy importante para seguir hablando y dialogando sobre el tema del cáncer de mama, porque el programa de cribado es de 1990, entonces es claro que es un programa obsoleto y que tiene que modificarse", ha resaltado.

"DE LA MANO SIEMPRE DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado en declaraciones a los medios antes del pleno del CISNS la disposición de su departamento para revisar junto a las comunidades autónomas los protocolos de cribado de cáncer de mama, de cara a un adelanto de la edad de inicio de las mamografías.

"Estamos evaluando y estamos constantemente yendo detrás de la evidencia científica. Yo creo que somos un ministerio que va de la mano siempre de la evidencia científica y los protocolos tienen que ir en función de cuál es la población diana a la que esos protocolos pueden ser más efectivos y más eficientes", ha indicado.

En este sentido, ha afirmado que hay "muchas reflexiones" sobre adelantar la edad de los cribados. Con todo, ha destacado que España cuenta con un programa de cribados de cáncer de mama "muy consolidado" y que es "muy eficaz".