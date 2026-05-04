Infosalus.- Sanidad confirma que hay 14 españoles a bordo del crucero con un posible brote de hantavirus

Archivo - Virus de Epstein-Barr, ilustración. - DR_MICROBE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Ministerio de Sanidad ha informado de que 13 pasajeros y un miembro de la tripulación españoles se encuentran en el crucero afectado por un posible brote de hantavirus, cuyas "evidencias actuales" apuntan a un contagio producido a bordo, según han señalado a Europa Press.

El departamento que dirige Mónica García mantiene contacto permanente con la Organización Mundial de la Salud y con las autoridades implicadas de Países Bajos de donde es la naviera Oceanwide Expeditions y de Reino Unido que irá facilitando toda la información verificada de la que disponga.

El crucero de lujo 'MV Hondius' partió del puerto argentino de Ushuaia y se dirigía a Cabo Verde, con destino final Canarias. En Sudáfrica, donde la embarcación hizo una escala, se realizaron análisis y uno de los cadáveres dio positivo en hantavirus. Las evidencias actuales apuntan a que se contagiaron en la propia embarcación.

"El hantavirus se contagia sobre todo por excrementos de ratas en zonas donde circula el virus. Una zona de aventuras dónde estuvieron los fallecidos es zona de ratas con hantavirus. Aun así, no se descarta que alguno se haya contagiado dentro del barco por ratas o que el médico fuese contagiado con un contacto estrecho con uno de los fallecidos", señalan las misma fuentes.

Oceanwide Expeditions está colaborando estrechamente con las autoridades locales e internacionales, entre ellas la OMS, el RIVM, las embajadas pertinentes y el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. Al mismo tiempo, se están realizando los preparativos para una posible repatriación médica y los siguientes pasos. Se está barajando la opción de navegar hasta Las Palmas o Tenerife como punto de desembarque, donde podrían llevarse a cabo nuevos exámenes médicos y la gestión de los casos.

Según informa la naviera en un comunicado, el barco el buque permanece frente a las costas de Cabo Verde. Hay 149 personas a bordo, de 23 nacionalidades diferentes, de ellos 88 son pasajeros y 61 tripulantes.

UN MIEMBRO DE LA TRIPULACIÓN ESTÁ GRAVE

La OMS ha alertado este domingo de la muerte de tres personas una infección respiratoria. El primer pasajero falleció a bordo el pasado 11 de abril y no se pudo determinar la causa de la muerte a bordo; el 24 de abril fue desembarcado en Santa Elena, acompañado por su esposa durante el traslado de repatriación.

Tres días despúes, el 27 de abril, Oceanwide Expeditions fue informada de que la esposa se había encontrado mal durante el viaje de regreso y había fallecido posteriormente. Ambos pasajeros eran de nacionalidad neerlandesa. Por el momento, no se ha confirmado que estas dos muertes estén relacionadas con la situación médica actual a bordo.

El 27 de abril, otro pasajero enfermó gravemente y fue evacuado por motivos médicos a Sudáfrica. Esta persona está siendo tratada actualmente en la unidad de cuidados intensivos de Johannesburgo y se encuentra en estado crítico, aunque estable. Este pasajero es de nacionalidad británica. Se ha identificado una variante del hantavirus en este paciente.

Y, finalmente, el 2 de mayo falleció el tercer pasajero, de nacionalidad alemana, lo hizo a bordo del crucero. En este caso, tampoco se ha determinado la causa.

Además, actualmente hay dos miembros de la tripulación a bordo con síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave. Ambos requieren atención médica urgente. Estos miembros de la tripulación son de nacionalidad británica y neerlandesa. Por el momento, no se ha identificado a ninguna otra persona con síntomas.