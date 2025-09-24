Infosalus.- Sanidad considera que integrar la salud en todas las políticas públicas favorece avanzar contra el cambio climático

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Salud y Cambio Climático del Ministerio de Sanidad, Héctor Tejero, considera que es fundamental hablar de salud en todas las políticas públicas, y no limitarse al ámbito sanitario; "es uno de los principales argumentos para favorecer la acción climática", ha señalado, recordando que el cambio climático es una de "las principales amenaza para la salud pública del siglo XXI", tal y como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En estos términos se ha referido durante el encuentro 'Horizonte Salud en todas las políticas', celebrado por Boehringer Ingelheim, en el que se ha contado con representantes institucionales del ámbito nacional y local, contando con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio de Sanidad y el Ayuntamiento de Madrid, quienes han debatido sobre cómo las decisiones en áreas como la política ambiental, la planificación urbana o la economía tienen un impacto en el bienestar de la población.

En concreto, la jornada ha promovido un diálogo crucial entre diversos sectores que comparten la responsabilidad de mejorar la salud de los ciudadanos. El debate principal ha girado en torno a cómo diseñar políticas públicas desde una mirada más amplia e interconectada puede ser una herramienta crucial para hacer frente a desafíos globales que afectan directamente a la salud de la población, como el cambio climático, el envejecimiento poblacional o la desigualdad social.

En el acto se ha celebrado una mesa de debate, núcleo central de la jornada, que ha contado con la participación de María Jesús Rodríguez de Sancho, directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Ana Pérez, subdirectora General de Salud Pública de Madrid Salud en el Ayuntamiento de Madrid, y el responsable de Salud y Cambio Climático del Ministerio de Sanidad.

El debate, moderado por el doctor Manuel Franco, investigador en salud pública en el Basque Centre for Climate Change y la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, se ha centrado en el análisis de las consecuencias de seguir tratando la salud como un asunto exclusivo del sistema sanitario y en identificar qué herramientas y cambios son necesarios para que se integre de forma real en todas las decisiones públicas.

Ana Pérez ha insistido en la importancia del enfoque One Health y su aplicación en la gestión urbana. "Tenemos muy claro que no se puede gestionar la salud pública de una ciudad sin tener en cuenta estos conceptos de One Health", ha afirmado. Además, ha hecho hincapié en que "necesitamos que todas las políticas se coordinen de forma transversal", destacando la urgencia de una acción conjunta entre todos los sectores.

GALARDONES DEL PREMIO BOEHRINGER INGELHEIM

En el marco de la jornada, la compañía ha celebrado la ceremonia de entrega de la 38ª edición del Premio Boehringer Ingelheim al Periodismo y la Divulgación en Salud. Se trata de uno de los galardones más longevos y prestigiosos del sector sanitario en España, el cual tiene como objetivo de reconocer la labor fundamental de los periodistas, divulgadores y medios de comunicación que acercan a la opinión pública los avances científicos, los retos en salud y las historias humanas que inspiran conciencia y cambio.

Los ganadores de esta 38ª edición, escogidos entre más de 900 candidaturas presentadas, han sido en el premio al Periodismo y la Divulgación en Salud Humana: Marcelino Abad Ramón, de Cinco Días, por 'Los datos cerebrales, el negocio que urge un nuevo marco legal ante la posibilidad de decodificar pensamientos'; en el premio al Periodismo y la Divulgación en Salud Animal: Gracia Pablos Sánchez, de El Mundo, por '¿Por qué el actual brote de gripe aviar es tan inusual (y preocupante)?'; en el premio al Periodismo y la Divulgación en Sostenibilidad: Clemente Álvarez Andrés de El País, por 'El gran avance del bosque en España: así ha cambiado el paisaje en 100 años', y en el premio al Mejor Canal Divulgador en Salud en Redes Sociales: Sandra Ortonobes Lara, por la divulgación en su canal en Instagram, Tiktok y Youtube 'La Hiperactina'.