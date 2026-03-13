Sanidad crea una Mesa de análisis para vigilar la aplicación del decreto de sanidad universal a migrantes irregulares

Archivo - Varias personas antes de entrar a las pruebas de Formación Sanitaria, en el Ministerio de Sanidad, a 25 de enero de 2025, en Madrid (España). Hoy se celebra en toda España el examen de acceso de Formación Sanitaria Especializada en Medicina, Far - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García Gómez, ha firmado este viernes la Orden del Ministerio de Sanidad por la que se crea la Mesa de análisis para la implementación del Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo (SNS), un órgano que vigilará y evaluará la implementación de la normativa de manera periódica, bajo la presidencia de la Secretaría de Estado de Sanidad y con el apoyo de las comunidades autónomas y organizaciones sociales, así como de distintas direcciones generales del Ministerio.

El secretario general de Sanidad, Javier Padilla, presidirá la mesa, que contará con tres vicepresidencias, y cuatro vocalías en representación del Comisionado de Salud Mental, la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, la Dirección General de Ordenación Profesional e INGESA. Además de una vocalía en representación de cada comunidad autónoma y de las ciudades de Ceuta y Melilla que quiera participar en la Mesa, ostentada por una persona de la Consejería con competencias en materia sanitaria que trabaje en el ámbito del acceso al sistema sanitario.

Según la Orden, la mesa contará ocho vocalías para organizaciones sociales con trayectoria en la defensa del derecho a la salud, de las cuales al menos dos representarán específicamente a la población migrante. El Pleno se reunirá al menos dos veces al año y tendrá la capacidad de crear grupos de trabajo específicos para abordar retos concretos en materia de cobertura sanitaria.

Una de las funciones princpales de la Mesa es la de impulsar un análisis periódico sobre la aplicación de las normas vigentes en los servicios autonómicos de salud y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (en adelante, INGESA), en materia de acceso al Sistema Nacional de Salud, especialmente en lo relacionado con las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español.

Además, asesorará en el diseño, desarrollo e implantación de mecanismos que favorezcan la accesibilidad universal al Sistema Nacional de Salud, y contribuirá en la evaluación de las medidas para fomentar el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.

También canalizará medidas divulgativas y acciones de comunicación que tengan como objetivo formar, informar y orientar tanto a los profesionales sanitarios como a la población general, así como a la población con problemas en el acceso al Sistema Nacional de Salud, sobre las vías existentes para el acceso al derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos en España.

Finalmente, colaborará en las medidas formativas que redunden en un mejor acceso al SNS por parte de la población, con especial énfasis en las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español; impulsará la colaboración entre las diferentes administraciones en materia de cobertura sanitaria; y potenciar el intercambio y la difusión de buenas prácticas en materia de fomento de la accesibilidad universal al Sistema Nacional de Salud.

La creación y funcionamiento de la Mesa no supondrán incremento de gasto público y serán atendidos con las dotaciones presupuestarias ordinarias del Ministerio de Sanidad; y en ningún caso podrán suponer aumento neto de los gastos de personal al servicio de la Administración General del Estado.