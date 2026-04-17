Sanidad crea la Mesa para la Participación de los Pacientes para reforzar su papel en las políticas públicas

Archivo - La ministra de Sanidad atiende a los medios de comunicación con motivo de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada, en el exterior del Ministerio de Sanidad, a 24 de enero de 2026, en Madrid (España). Según datos del Ministerio de Sanida - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha aprobado la orden ministerial para la creación de la Mesa para la Participación de los Pacientes, un nuevo órgano colegiado destinado a institucionalizar el diálogo con las organizaciones de pacientes y reforzar su implicación en las políticas sanitarias del Sistema Nacional de Salud, dotando de mayor legitimidad democrática y calidad técnica a las decisiones sanitarias.

La iniciativa, firmada por la ministra Mónica García, busca garantizar una participación "real y efectiva" de los pacientes, especialmente en la elaboración, seguimiento y evaluación de normas, estrategias y políticas públicas. El objetivo es que, como mínimo, se reúnan dos veces al año; su creación no supondrá incremento del gasto público se financiará con los recursos ordinarios del ministerio.

Se constituye como un órgano adscrito a la Secretaría de Estado de Sanidad, concebido como un espacio estable de coordinación y diálogo entre la Administración y las organizaciones de ámbito estatal, así como aquellas que desarrollan su actividad en más de una comunidad autónoma o en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Entre sus funciones se encuentra el asesoramiento en el diseño e implantación de mecanismos de participación dentro del marco normativo, así como la evaluación y seguimiento de las medidas de fomento de la participación en los órganos del Sistema Nacional de Salud dependientes de la Administración General del Estado.

Asimismo, desarrollará acciones de comunicación y promoción de mejoras sanitarias, incluyendo campañas de sensibilización sobre la salud y el impacto en la calidad de vida de pacientes y cuidadores, impulsará la formación de las organizaciones de pacientes y la difusión de buenas prácticas en participación pública, y contribuirá a la elaboración de un futuro censo de entidades, así como a la identificación de organizaciones representativas para su participación en órganos colegiados.

COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO

La Mesa funcionará en Pleno y en Comisión Permanente, con una estructura diseñada para garantizar una representación equilibrada. La presidencia corresponderá a la persona titular de la Secretaría de Estado de Sanidad.

En cuanto a su composición, contará con una representación institucional de 11 vocalías, que incluirán la Vicepresidencia Primera, ejercida por la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, así como representantes de áreas clave como Salud Mental, Salud Digital, Farmacia, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el Plan Nacional sobre Drogas y la Organización Nacional de Trasplantes, entre otros ámbitos del Ministerio de Sanidad.

Por otro lado, la representación de las organizaciones de pacientes estará integrada por otras 11 vocalías. De ellas, 8 corresponderán a entidades de ámbito estatal con mayor representatividad inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones, de entre las cuales se designará la Vicepresidencia Segunda, mientras que 3 vocalías estarán reservadas a organizaciones de pacientes con enfermedades de baja prevalencia, de las que se elegirá la Vicepresidencia Tercera.

Las vocalías de las organizaciones de pacientes se renovarán cada dos años, y el órgano podrá contar además con la participación de expertos y observadores. Con esta iniciativa, el Ministerio de Sanidad refuerza su compromiso con una gobernanza sanitaria más participativa, transparente y centrada en las necesidades de los pacientes.