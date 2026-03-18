Sanidad, Cruz Roja y otras entidades piden compromiso y solidaridad para erradicar la tuberculosis

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MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad, Cruz Roja Española, la Fundación de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona, la Comisión Interniveles para el Control de la Tuberculosis en Sevilla y la Red TBS-Stop Epidemias han lanzado un comunicado conjunto en el que piden "compromiso, inversión y solidaridad" para poner fin a la tuberculosis.

En el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, han defendido la necesidad de acabar con esta epidemia que, aseguran, se ceba principalmente con las poblaciones más vulnerables del planeta y cuyas consecuencias son muy graves a nivel sanitario, social y económico.

En este contexto, lamentan que el Informe Mundial sobre la Tuberculosis 2025 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) arroje "datos preocupantes", que indican que en 2024 la tuberculosis sigue siendo la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa. Se estima que, a nivel mundial, alrededor de 10,7 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,23 millones fallecieron a causa de esta enfermedad, que, recordemos, es prevenible y curable.

Además, según los datos que maneja la Red Nacional de Vigilancia en Salud Pública (RENAVE), en 2024 se notificaron 4.624 casos en España, un 10 por ciento más que el año previo. La tasa de notificación para 2024 fue de 8,8 casos por 100.000 habitantes. Se observaron incrementos tanto en población adulta como en menores de 15 años que pasaron de 3,2/100000 en 2023 a 4,2/100000 en 2024.

"Se pone de manifiesto también en este Informe que el manejo se hace cada vez más complejo debido al cambio de patrones de vulnerabilidad, las roturas de 'stock' en los tratamientos o la dificultad de seguimiento de los casos que, con frecuencia, se desplazan entre comunidades autónomas, entre otros motivos", subrayan.

Por todo ello, consideran necesario un abordaje multisectorial para frenar el incremento, y así poder volver a alinearse con los objetivos mundiales de control y "frenar esta epidemia que tanta morbi-mortalidad conlleva", añaden.

"Tenemos muy presentes las recomendaciones de la OMS y es nuestro objetivo seguir actuando con el mismo rigor con que lo venimos haciendo. Seguiremos defendiendo la necesidad de intervenciones de reconocida eficacia: diagnóstico precoz, tratamiento eficaz, prevención integral y atención de calidad contra la tuberculosis en los múltiples frentes. Sin olvidar la necesidad de innovación científica, y de la coordinación con la sociedad civil para revertir así esta epidemia de injusticia", finalizan las entidades firmantes.