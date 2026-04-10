Sanidad defiende que el manual de eutanasia contaba con el consenso de las comunidades, tras su aplazamiento en el CISNS

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el Ministerio de Sanidad, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Ministerio de Sanidad aborda hoy con las comunidades aut - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha defendido que el nuevo manual de buenas prácticas en eutanasia, cuya votación fue aplazada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) del jueves, ya contaba con el consenso previo de todas las comunidades autónomas, así como de otros organismos.

Según han señalado fuentes del Ministerio de Sanidad a Europa Press, en la actualización del manual también han participado las Comisiones de Garantía y Evaluación de la eutanasia (CGyE) de las comunidades autónomas, además de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) y el Comité de Bioética de España. Asimismo, el manual ha contado con miembros del Comité Técnico de aplicación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE).

No obstante, el Ministerio de Sanidad asegura que está abierto a incorporar aportaciones de otras sociedades científicas, como reclama la Comunidad de Madrid, con el objetivo de que el texto pueda aprobarse en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

MADRID PIDE LA PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOCIEDADES Y COLEGIOS

Durante la reunión del CISNS de este jueves, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, solicitó la retirada del punto del orden del día relativo al manual de eutanasia con el objetivo de enriquecer el texto con las aportaciones de las sociedades científicas y colegios profesionales, con los que no se ha contado previamente.

Todo ello, han apuntado desde la Consejería de Sanidad, en aras de alcanzar "una mayor excelencia técnica y profesional en una materia tan compleja y sensible como es esta".

Según han apuntado desde el departamento que dirige Fátima Matute la participación de sociedades científicas vinculadas al ámbito de la Psiquiatría y colegios profesionales como el de médicos o de paliativos, entre otras entidades, será beneficiosa y ya han señalado que quieren hacerlo de buen grado.