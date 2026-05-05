Sanidad descarta que el crucero con hantavirus arribe en Canarias si se evacuan los sintomáticos y no surgen más casos

Archivo - Crucero Expedition - Recursos - ALEXEY_SEAFARER/ ISTOCK - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad señala que, en caso de que se evacúen los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo del crucero de lujo con hantavirus mientras se encuentra en Cabo Verde, "no habría motivo clínico para realizar" escala en las Islas Canarias salvo que "aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las Islas Canarias".

En ese caso, continua fuentes de Sanidad, "por el principio de prestación de socorro, estaría justificada la atención". No obstante, recuerdan que esta tarde va a realizarse una evaluación por parte de los epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para valorar las acciones a llevar a cabo.

Así, esperan dar más información a lo largo de la tarde. Mientras recuerda que "está en conversaciones con la OMS, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), la Comisión Europea y el resto de países implicados para hacer seguimiento de la situación y acordar las posibles medidas a llevar a cabo.

El Ministerio de Sanidad, conjuntamente con los diferentes agentes internacionales implicados y en contacto con el Gobierno de Canarias, "evaluará la situación continuamente y prestará su ayuda en lo que sea necesario, considerando en todo momento el balance entre los riesgos y los beneficios de las distintas actuaciones".

Desde Sanidad recuerdan que el abordaje de este tipo de situaciones forma parte del "desempeño cotidiano" de los órganos de salud pública de los diferentes países.

"Cualquiera de las acciones se llevará a cabo siempre pensando en la preservación de la salud de los pasajeros y tripulantes del barco así como de las poblaciones donde desembarquen, teniendo en cuenta que el riesgo que suponen los pasajeros y tripulantes para el conjunto de la población es mínimo, al no ser sintomáticos y no ser sencillo ni frecuente el contagio interpersonal", concluyen.